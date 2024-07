Lando Norris baalt enorm van zijn derde plaats in Silverstone. De coureur weet zeker dat er een hogere finishplaats voor hem inzat, maar dat verkeerde beslissingen vanuit zijn team die kans verspilden. McLaren-teambaas Andrea Stella weet wel waarom het team steken liet vallen.

Norris eindigde tijdens zijn thuisrace als derde, achter Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Brit is daar eigenlijk helemaal niet tevreden mee. “Ik ben het gewoon zat om steeds te zeggen dat ik het beter had moeten doen”, zei een teleurgestelde Norris tegenover The Telegraph. “Hadden we vandaag een race moeten winnen? Ja. Hebben we dat gedaan? Nee. Ik ben niet blij met nog een derde plaats.”

Het verdere McLaren-team ziet zelf ook dat ze niet alle kansen hadden benut in Silverstone. Teambaas Stella geeft bijvoorbeeld toe dat het team de verkeerde keuze maakte voor de pitstop van Oscar Piastri. “We wilden niet toegeven dat we tijd zouden hebben verloren met de double-stack”, zei de Italiaan na de race. “Maar soms moet je geduldig zijn en accepteren dat je tijd gaat verliezen. We hadden gewoon het juiste moeten doen in plaats van hopen dat één ronde meer niet zoveel gaat kosten.” Stella geeft ook toe dat met de pitstop van Norris later in de race fouten zijn gemaakt, waaronder de verkeerde keuze voor de zachte band.

Fouten McLaren zichtbaarder

Volgens de Italiaanse teambaas zijn de fouten van McLaren nu veel zichtbaarder, omdat het team voorin het veld strijdt. Een positie waar het Britse team nog aan went. “Als je racet om de voorste posities, wordt je werk veel zichtbaarder”, legt de teambaas uit. “De andere teams zijn gewend aan dit soort races aan de top. Vanuit dit oogpunt zijn wij meer een team in opbouw.”

