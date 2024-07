Oscar Piastri baalt ervan dat McLaren de verkeerde beslissing heeft genomen tijdens de Britse Grand Prix. Het team besloot om de Australiër een ronde langer buiten te houden dan teamgenoot Lando Norris, toen het tijd werd voor de coureurs om de regenbanden onder de bolides te monteren. Piastri denkt dat als McLaren voor een double-stack was gegaan, ze nog een kans hadden om de race te winnen.

De Australiër begon als vijfde aan de race, maar gaf al na de kwalificatie aan het tempo te hebben om hoger te eindigen dan zijn startplek. Dat liet Piastri gelijk in de eerste helft van de race zien, en in ronde 22 lag de Australiër al op P2 achter teamgenoot Norris. De McLaren-coureur leek gemakkelijk voorbij te kunnen komen aan Verstappen, Russell en Hamilton. Heel even mocht de Australiër ook de race leiden, toen Norris de pitstraat indook voor de intermediates. Het McLaren-team besloot om Piastri een ronde langer buiten te houden dan zijn Britse teamgenoot, waardoor Piastri achteraf veel tijd verloor en terugzakte naar P6.

“Dat was pijnlijk”, blikte Piastri terug op de beslissing van McLaren. De Australiër geeft aan dat zodra hij langs de ingang van de pitstraat ging al wist dat het de verkeerde keuze was. “De laatste bochten waren echt moeilijk. Ik kon toen op mijn dashboard ook zien dat Lando vijf seconden achter me zat, toen ik de pitstraat in reed. Ik wist toen dat ik in de problemen zat. Maar eigenlijk wist ik al gelijk dat het de verkeerde beslissing was.”

‘Met een double-stack hadden we gewonnen’

Piastri wordt daarop gevraagd of het überhaupt mogelijk was voor McLaren om een double-stack uit te voeren. “Ja, dat was het”, geeft de man uit Melbourne eerlijk toe. “Ik denk dat we moeten analyseren of we die keuze wel echt goed overwogen hebben.” Toch snapt de Australiër ook wel waarom zijn team uiteindelijk de verkeerde beslissing heeft genomen. “De omstandigheden waren toen lastig te beoordelen. De helft van de baan was toen nog maar moeilijk om over te rijden, en pas tijdens het rondje dat ik buiten bleef, werd de hele baan moeilijk om overheen te rijden. Het was een enorm lastige keuze. Achteraf had een double-stack ons een kans gegeven om te winnen.”

