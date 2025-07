Het team van Red Bull kijkt terug op een teleurstellende Britse GP. Yuki Tsunoda eindigde opnieuw buiten de punten en titelverdediger Max Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Ondertussen klom Sauber-coureur Nico Hülkenberg naar een verrassend eerste podium in zijn Formule 1-carrière. De Duitser verzamelde in de laatste vier Grands Prix bovendien meer punten dan Verstappen. Waarom heeft Hülkenberg eigenlijk nooit een kans gekregen bij Red Bull?

Red Bull-topadviseur Helmut Marko blikte bij het Oostenrijkse OE24 terug op het raceweekend op Silverstone. De 82-jarige Oostenrijker bevestigde dat de poleposition van Max Verstappen veelbelovend was, maar dat de gekozen afstelling hem in de regen parten speelde. “Na de kwalificatie zag het er helemaal niet slecht uit”, aldus Marko. “We vertrouwden echter op de weersvoorspellingen en kozen voor een set-up zonder rekening te houden met regen. Toen het uiteindelijk begon te plenzen, was het meteen duidelijk dat we geen schijn van kans hadden.”

‘Destijds maakte hij fouten’

Verstappen wist zich in de openingsfase van de race knap staande te houden tussen de beide McLaren-coureurs, maar verloor bij de herstart achter de safety car de controle over zijn auto. Hij spinde en viel terug naar de tiende plaats. “Zonder die spin was Verstappen misschien derde geworden”, merkte Marko op. “We moeten gewoon erkennen dat McLaren momenteel enorm dominant is.” Door het terugvallen van Red Bull kon Nico Hülkenberg eindelijk eens aanspraak maken op het podium. “Na 239 Grands Prix staat hij eindelijk op het ereschavot”, prees Marko de Duitser. “We kunnen hem alleen maar feliciteren. Hij is sowieso een populaire figuur in de paddock.”

Kenners roepen al jaren dat Hülkenberg een plekje bij Red Bull had moeten krijgen. Verstappen rekende in enkele jaren tijd af met teamgenoten als Pierre Gasly en Alexander Albon. Daarom ging het team in 2020 op zoek naar een ervaren coureur. Hülkenberg kwam toen in beeld voor het tweede Red Bull-stoeltje, maar werd uiteindelijk afgetroefd door Sergio Pérez. Was dat een gemiste kans? “Achteraf is het altijd makkelijk praten”, reageerde Marko. “Checo had destijds een race gewonnen, terwijl Hülkenberg een aantal goede kansen had laten liggen. Nu is hij beter. Hoe ouder hij wordt, hoe minder fouten hij maakt. Daarom heeft hij nu ook een mooi contract bij Audi.”

