Lando Norris leek halverwege de Grand Prix van Groot-Brittannië de beste papieren in handen te hebben om de overwinning in de wacht te slepen. Toch moest hij na afloop van de race genoegen nemen met de derde plek. “Ik geef mezelf de schuld voor het maken van de verkeerde beslissingen.”

“Allereerst de felicitaties voor Lewis. Hij maakte een betere beslissing met de cruciale pitstop aan het einde van de race, dus hij en Mercedes verdienen het”, zegt Norris direct na de race. “Het was zwaar, leuk en ik heb ervan genoten en met die jongens te vechten. Onder zulke omstandigheden balanseer je altijd op het randje en neem je veel risico. Er gingen heel veel dingen goed, maar een paar niet. Als team hadden we het beter kunnen doen, maar nog steeds is het mooi om hier op het podium te staan in Silverstone.”

“Ik geef mezelf de schuld voor het maken van de verkeerde beslissingen. Ik haat het om op deze plek te eindigen. Maar er zijn ook veel positieve punten en daar geniet ik ook van. Maar vooral hier op Silverstone wil ik dat alles perfect gaat. Maar ik kom sterker terug volgend jaar en probeer het dan opnieuw”, klinkt de McLaren-coureur strijdvaardig.

Lees hier alles over de GP van Groot-Brittannië