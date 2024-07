Oscar Piastri en Lando Norris vierden na de Hongaarse GP samen het een-tweetje voor McLaren en tevens Piastri’s eerste overwinning in de Formule 1. De papaja’s deden goede zaken op de Hungaroring, al werd de winst wel overschaduwd door het teamorder-debacle dat zich tijdens de race afspeelde. Piastri liet dat de pret niet bederven en vierde op geheel eigen wijze zijn allereerste Grand Prix-zege.

Oscar Piastri’s eerste overwinning werd in eerste instantie overschaduwd door het akkefietje met Lando Norris. Laatstgenoemde reed op P2 toen hij als eerste naar binnen werd gehaald voor een pitstop. Daarmee voerde hij feitelijk een undercut uit op zijn teamgenoot. Norris nam zodoende de leiding, maar na lang aandringen van het team gunde hij de zege op het laatste moment aan Piastri.

McDonalds en Monopoly

Piastri kon in gesprek met Fox Sports bevestigen dat de lucht inmiddels is geklaard. Hij en Norris hebben samen het succes in Hongarije kunnen vieren. “We zijn samen terug naar huis gevlogen”, vertelde Piastri. “Alex Albon en nog een paar andere coureurs waren er ook bij. Onze vlucht had een beetje vertraging, dus we hebben zelfs nog even wat Macca’s (Australische bijnaam voor McDonalds, red.) gescoord.” Na het eten van een Big Mac bleven de festiviteiten volgens Piastri redelijk bescheiden.

“Er was niets geks, gewoon een paar Formule 1-coureurs die wat hamburgers en kipnuggets halen”, lachte hij. “In het vliegtuig hebben we Monopoly gespeeld. Daarin heeft Albon ons wel een lesje geleerd. Ik was rond 05.00 uur thuis en dat was het. Het was niet de meest glamoureuze afterparty, laten we het zo zeggen.”

Hoe kijkt de 23-jarige Australiër nu terug op zijn prestatie? “Ik ben natuurlijk heel blij met de overwinning en het resultaat, maar ik ben vooral ook trots op hoe ik mezelf in die positie bracht”, legde hij uit. “Ik had een goede start en een hele sterke eerste helft van de race. Als ik het vergelijk met vorig jaar is het mooi om te zien hoe ons lot zo enorm is veranderd.”

