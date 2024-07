Naar verluidt gaat Max Verstappen een gridstraf incasseren tijdens de aanstaande GP van België. De Nederlander zou op Spa zijn vijfde motor van het seizoen gaan gebruiken. Omdat dat in strijd is met de regels van de FIA, moet de drievoudig wereldkampioen een nieuwe ICE hoe dan ook bekopen met een gridstraf van tien plaatsen.

LEES OOK: Nico Rosberg haalt uit naar ’teleurstellende’ sim-gewoontes van Verstappen

In aanloop naar de GP van Spanje heeft Red Bull de auto van Max Verstappen voor het laatst voorzien van een nieuwe aandrijflijn – de vierde van het seizoen. De verbrandingsmotor, de turbo, de MGU-H én de MGU-K waren destijds spiksplinternieuw. Daarmee bereikte de drievoudig wereldkampioen zijn limiet. Als Verstappen in 2024 een vijfde motor gebruikt, is de FIA genoodzaakt hem een gridstraf van tien plaatsen te geven.

Verstappen had tijdens de Canadese Grand Prix ook al een nieuwe motor in de auto liggen, maar die werd na de tweede vrije training geslachtofferd. Het is nog maar de vraag of dat model hem nog van dienst kan zijn – oude motoren mogen immers oneindig herbruikt worden.

Gridstraf op Spa

Het is niet onlogisch dat Verstappen juist op Spa een gridstraf wil incasseren. De laatste twee jaar moest de Nederlander ook een aantal plekken inleveren in België. In 2022 zakte hij terug van P1 naar P14 omdat hij een nieuwe motor in zijn auto had gelegd. In 2023 reed hij tijdens de kwalificatie opnieuw de snelste tijd, maar vertrok hij door een versnellingsbak-wissel vanaf P6. Omdat inhalen op Spa relatief makkelijk is, reed hij beide keren alsnog naar de winst.

Het is nog maar de vraag of hij dat trucje dit weekend zou kunnen herhalen. De competitie is immers een stuk dreigender dan in de afgelopen jaren. Wachten met een nieuwe motor is echter niet realistisch. Na de zomerstop wacht Verstappen een thuisrace op Zandvoort, waarbij hij uiteraard geen gridstraf wil riskeren.

Lees hier alles over de aankomende GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)