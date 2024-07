Tijdens de mediasessie in de paddock op Spa-Francorchamps is Max Verstappen open over de kritiek die hij in Hongarije op het team had, het nachtelijke simracen en over de mogelijke motorwissel dit weekend. “Dit gaan we waarschijnlijk doen.”

Eerst over de kritiek van Verstappen op Red Bull tijdens zijn niet zo succesvol verlopen race op de Hungaroring. “Ik vond de strategie niet goed en ik ben net als de rest van het team heel erg gedreven. We willen het perfect doen”, begint de regerend wereldkampioen. “Ik weet dat het heel lastig is om dit elke race voor elkaar te krijgen, al lukte dit bijna vorig jaar. Maar als het niet lekker loopt, dan denk ik dat het vrij normaal is dat je je frustratie uit.”

Verstappen kreeg behoorlijk wat negatieve reacties over zijn uitlatingen over de boordradio, maar pareert dit direct. “Als je mijn taalgebruik niet aankunt, luister dan niet of zet het geluid uit. In andere sporten wordt er ook genoeg kritiek op elkaar gegeven of gescholden, maar daar dragen ze geen microfoon. Maar zo is onze sport nu eenmaal en ik heb daar verder geen problemen mee.”

Ook over het nachtelijke simracen werd veel geschreven in de afgelopen week. “Dat ik ’s nachts achter de sim zit is niet nieuw. Simracen is heel belangrijk voor me. Maar zodra je een race niet wint, dan worden er altijd excuses gezocht”, zegt Verstappen. “In Imola deed ik hetzelfde en won ik wel de race. Ik doe dit al sinds 2015, dus dit heeft geen invloed op mijn voorbereiding op de race. Ik heb drie wereldtitels gewonnen, dus ik denk dat ik wel weet wat ik wel en niet kan doen. Op dat vlak ben ik heel streng voor mezelf. We hebben het besproken, maar ik heb geen verbod gekregen vanuit het team.”

Motorwissel aanstaande?

Tenslotte de race dit weekend. Wordt motor in de RB20 met startnummer 1 gewisseld? “Waarschijnlijk wel”, bekent de bestuurder van deze bolide. “Ik wist natuurlijk dat het eraan zat te komen, dus dat was geen verrassing voor me. Dit circuit leent zich hier ook wel voor. Maar gezien de laatste paar races verwacht ik met een penalty van 10 plekken niet dat ik hier kan winnen.”

“Een race kan altijd gek verlopen en ik weet niet hoe competitief we zijn op deze baan. Er ligt nieuw asfalt op sommige plekken en het is nog de vraag hoe de banden hierop reageren. Bovendien voorspellen ze regen op de vrijdag en zaterdag, dus we hebben nogal wat onbekende factoren”, besluit Verstappen enigszins hoopvol.

