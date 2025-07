De Formule 1 reist voor de dertiende ronde van het seizoen af naar de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Het raceweekend in de Ardennen is dit jaar een sprintweekend, wat betekent dat de kwalificatie voor de sprintrace al op vrijdag plaatsvindt, gevolgd door de sprintrace op zaterdagochtend. Het is de een-na-laatste race voor de zomerstop. Bekijk hieronder het volledige tijdschema voor de GP van België.

Lees alles over de GP van België: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat begint het sprintweekend van de GP van België 2025?

Vrijdag 25 juli 2025

Eerste vrije training 12:30 – 13:30 uur Sprintkwalificatie 16:30 – 17:14 uur

Zaterdag 26 juli 2025

Sprintrace 12:00 – 13:00 uur Kwalificatie 16:00 – 17:00 uur

Zondag 27 juli 2025

Race 15:00 uur

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.