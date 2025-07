Lewis Hamilton stak opvolger Andrea Kimi Antonelli een hart onder de riem na zijn vroege uitschakeling in de kwalificatie op Spa-Francorchamps. De 18-jarige Italiaan is bezig met zijn eerste jaar in de Formule 1, als coureur voor Hamiltons voormalige werkgever Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen is onder de indruk van Antonelli: ‘Hij had nog niet eens zijn rijbewijs toen hij begon.’

Niet alleen voor Lewis Hamilton zat de kwalificatie in België er al na Q1 op, ook Andrea Kimi Antonelli was vroeg uitgeschakeld op de zaterdag. Nadat de jonge Italiaan tijdens de sprintrace eerder op de dag al niet hoger kwam dan een zeventiende plaats, mocht hij tijdens het hoofdprogramma slechts vanaf de achttiende plek beginnen. Hamilton, die precies wist hoe de Mercedes-coureur zich voelde, stak zijn vervanger bij de Zilverpijlen een hart onder de riem.

“Lewis kwam het team gedag zeggen en we hebben zeker even gepraat”, vertelt Antonelli aan de aanwezige media in België. “Hij zei dat ik de moed erin moest houden en dat het normaal is om slechte weekenden te hebben. En dat ik gewoon moest blijven geloven. Dat was erg aardig.” Helaas voor de rookie zat er uiteindelijk niet meer in dan een zestiende plaats tijdens het hoofdnummer. Volgens teamgenoot George Russell was de W16 voor beide coureurs op Spa-Francorchamps ‘veel moeilijker te besturen’ dan eerder in het seizoen.

Hamilton onder de indruk van Antonelli

Hoewel de Europese races voor Antonelli een beetje tegenvallen betreffende de resultaten, maakte de Mercedes-coureur eerder dit jaar wel indruk met onder meer zijn eerste podiumplaats in Canada. Hamilton prijst Antonelli voor hoe hij met de druk omgaat. “Ik kan me niet eens voorstellen hoe dat moet zijn als je achttien jaar bent”, vertelt de Ferrari-coureur aan Sky Sports F1. “Hij doet het geweldig. Om zo in het diepe gegooid te worden als 18-jarige. Hij had nog niet eens zijn rijbewijs toen hij begon met racen. Hij doet het geweldig, en heeft ook een geweldige groep mensen, inclusief Bono (Hamiltons oude race-ingenieur, red.), om hem heen.”

