George Russell is niet te spreken over het verloop van de GP België. De Brit begon als zesde aan het hoofdevenement op Spa, en kon tijdens de race een plaatsje goedmaken. Toch bestempelt de Mercedes-coureur het als de ‘slechtste prestatie van het seizoen’. Russell baart het namelijk zorgen dat de W16 niet mee kon komen met de top, terwijl de koudere omstandigheden op Spa ideaal waren voor de bolide.

George Russell begon het 2025-seizoen nog met zes finishplaatsen in de top-vijf. Ook pakte de Brit in Canada de overwinning, maar van die stijgende lijn bij Mercedes lijkt de laatste drie races niet veel meer over. Een vijfde plek in Oostenrijk werd opgevolgd door een tiende finishplaats in Groot-Brittannië. Op Spa-Francorchamps eindigde Russell wel weer in de top-vijf, maar de Brit bestempelt nu zelf de Belgische race als zijn ‘slechtste prestatie van het seizoen’.

Eerder gedijde de W16 vooral minder onder warmere omstandigheden. Dat de bolide op het verregende Spa-Francorchamps ook niet meedeed aan de top, baart Russell zorgen. “Maximaal qua eindresultaat, maar zeer teleurstellend qua prestaties”, vat de Mercedes-coureur zijn Belgische race samen. “We moeten echt begrijpen wat er aan de hand is en waarom we zo’n stap achteruit hebben gezet. Je zou zeggen dat de omstandigheden vandaag ideaal zijn voor onze auto, en toch is het opnieuw de slechtste prestatie van het seizoen.”

Russell zoekt naar een verklaring

De Brit heeft wel een vermoeden waar het voor Mercedes misging in België. “We hebben een verandering doorgevoerd aan de voorvleugel in Barcelona. Daarna zijn we een iets andere richting ingeslagen om het probleem van de verandering aan de voorvleugel aan te pakken, en sinds dat moment hebben we duidelijk een grote stap achteruit gezet”, vervolgt Russell. “Het zou dus zo simpel kunnen zijn als terugkeren naar iets wat we eerder in het seizoen hadden. Dat kun je natuurlijk niet doen met de voorvleugel, maar wat de rest van de afstelling betreft…”.

Zeker weten doet Russell dat echter niet. Wel weet de Brit dat de W16 ‘niet zo fijn meer aanvoelt tijdens het rijden’ in vergelijking met aan het begin van het seizoen. “Ik denk dat Kimi (Antonelli, red.) en ik samen meer fouten maken, omdat de auto moeilijker te besturen is.”

