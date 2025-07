Oscar Piastri heeft de GP België gewonnen. De Australiër nam hiermee revanche voor de GP Groot-Brittannië, waar de overwinning mede door een tijdstraf hem nog ontglipte. Piastri besliste de race eigenlijk al met zijn inhaalactie in de openingsronde, en de buitenlandse media zagen daarom verder ook vooral een ‘slaapverwekkende’ race op Spa-Francorchamps.

De GP België werd eigenlijk al op Kemmel Straight in de openingsronde besloten. Oscar Piastri haalde meteen polesitter en teamgenoot Lando Norris in, en gaf de leidende positie in de race niet meer uit handen. Ook het Britse The Guardian viel op dat hun landgenoot de wedstrijd al in de eerste meters had verloren. “De 24-jarige Australiër toonde doelgerichtheid, overtuiging en kon onder moeilijke omstandigheden en zonder al te veel druk zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris uitschakelen. De titelstrijd zal beslist worden tussen deze twee coureurs. Momenten zoals in Spa kunnen daarbij een doorslaggevende rol spelen.”

Ook het Oostenrijkse Kleine Zeitung stond stil bij de beslissend inhaalactie van Piastri in de openingsronde, en genoot er vooral van dat de Australiër zijn manoeuvre na de ‘legendarische bochtencombinatie’ van Eau Rouge plaatste. “Piastri’s moed betaalde zich uit op de Kemmel Straight direct na Eau Rouge. De Australiër had een surplus aan snelheid en haalde bijna speels zijn teamgenoot in, die tot dan toe aan de leiding had gereden.”

‘Furieuze comeback van Hamilton’

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zag ‘opnieuw een dubbelslag’ voor McLaren op Spa-Francorchamps, al waren de rollen wel omgedraaid ten opzichte van de Britse GP drie weken ervoor. “In de universiteit van de Formule 1 is het Oscar Piastri die de rol van professor op zich neemt. De Australiër wint in Spa, dankzij een spectaculaire inhaalmanoeuvre op zijn teamgenoot Lando Norris. McLaren was duidelijk superieur ten opzichte van de andere auto’s.” Uiteraard benoemt het Italiaanse medium ook nog even de indrukwekkende inhaalrace van Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur begon als achttiende aan het hoofdnummer, en kwam als zevende over de eindstreep. “De furieuze comeback van Hamilton deed de rest van een moeizaam weekend gauw vergeten.”

‘Slaapverwekkend’

Voor de Fransen was de Grand Prix in buurland België vooral een ‘slaapverwekkend’ verhaal. L’Équipe denkt daarom dat er maar één man blij was met het verloop van de race op Spa-Francorchamps. “En vreemd genoeg is die gelukkige man iemand die normaal gesproken niets laat merken. We zullen ons dus herinneren dat Oscar Piastri in Spa-Francorchamps zijn vreugde toonde. En niet zo’n beetje ook. Na de straf in Silverstone te hebben verwerkt, neemt Piastri revanche in België.”

