Goed nieuws voor de Red Bull-top: Max Verstappen rijdt in 2026 ook gewoon voor de Oostenrijkers. De prestatieclausule waarmee de Nederlander onder zijn langlopende contract uit had kunnen komen, kan hij naar verluidt na de GP België niet meer triggeren. Verstappen staat namelijk in de top-drie van het coureurskampioenschap, en kan ook voor de zomerstop zijn derde plek niet meer aan George Russell verliezen.

De Mercedes-coureur, die op plek vier staat, heeft momenteel een achterstand van 28 WK-punten, meer dan het aantal punten dat een coureur kan winnen met een Grand Prix-zege. Volgens De Telegraaf kon Max Verstappen alleen onder zijn tot en met 2028 lopende contract uit komen als hij in de zomerstop buiten de top-drie had gestaan.

Mercedes

Hetzelfde Mercedes, en met name teambaas Toto Wolff, maakte er geen geheim van de viervoudig wereldkampioen graag te contracteren, maar legt nu ook de ‘prioriteit’ op huidige line-up George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De verwachting is dat Mercedes binnenkort een contractverlenging met de beide coureurs bekendmaakt. Voor hoelang die contractverlenging precies is, blijft wel de vraag. Wolff leek namelijk op Spa-Francorchamps de deur nog altijd op een kier voor Verstappen te zetten.

