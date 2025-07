Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft eerlijk toe de recent ontslagen Christian Horner ‘op een bepaalde manier’ wel te gaan missen. Volgens de Oostenrijker was de ‘polariserende’ Brit een van de smaakmakers in de Formule 1. Wolff denkt dat Horner nog wel eens in de koningsklasse kan opduiken, al hoopt hij niet dat zijn voormalige rivaal bij de FIA gaat werken.

Voor het ontslag van Christian Horner bij Red Bull waren de Brit en concurrent Toto Wolff de twee teambazen met de meeste ervaring in de Formule 1. De twee lagen nog wel eens met elkaar in de clinch, Wolff noemde de Brit zelfs nog een ‘keffende terriër’ afgelopen december, maar toch gaat de Oostenrijker zijn rivaal wel een beetje missen.

“Op een bepaalde manier zal ik hem zeker missen, ja”, geeft Wolff toe tegenover Sky Sports F1. “Hij was echt een van de smaakmakers. Ik denk echter niet dat hij voor altijd weg is uit de Formule 1, hij kan zeker opduiken in een andere functie. Ik moet eigenlijk voorzichtig zijn, want hij kan zomaar bij de FIA opduiken, en dan ben ik echt de klos”, grapt de Oostenrijker.

Wolff heeft daarnaast ook nog wel wat lovende woorden over voor de oud-teambaas. “Hij was iemand die controversieel was, polariserend en allesbehalve soft. Dat was zeker goed voor de entertainmentfactor van de sport en vanuit dat perspectief zal hij gemist worden. Zijn staat van dienst spreekt voor zich”, aldus de Mercedes-teambaas.

Deur op een kier voor Verstappen?

Naast over de toekomst van zijn voormalige rivaal, spreekt Wolff ook nog even over de toekomst van zijn eigen team. Met name de toekomstige line-up bij Mercedes was de afgelopen tijd een geliefd onderwerp voor speculatie. Wolff verduidelijkt echter nogmaals: “Op dit moment wil ik graag door met Kimi en George. Al het andere is niet realistisch. Als je een Russell-Verstappen line-up hebt, bijvoorbeeld, dan is dat net zoals Prost-Senna.” Alain Prost en Ayrton Senna waren in 1988 en 1989 teamgenoten en rivalen bij McLaren.

Toch zet Wolff nog altijd de deur op een kier voor Max Verstappen. “De kans is groot, hoewel niets honderd procent zeker is, dat dit (Russell en Antonelli, red.) volgend jaar de line-up zal zijn.”

