Max Verstappen staat in België dit weekend voor zijn eerste race bij Red Bull zonder Christian Horner, na diens ontslag. De Nederlandse wereldkampioen ging donderdag in Spa in op het ontslag van zijn voormalige teambaas en benadrukt dat hij niet betrokken was bij de besluitvorming.

Verstappen denkt dat de prestaties van Red Bull onder Horner niet snel vergeten worden. “Het zijn twintig jaar die gewaardeerd worden, voor mij persoonlijk ook de tien á elf jaar dat ik deel uitmaak van Red Bull Racing.” De Nederlander gaat ook in op zijn band met Horner. “De relatie tussen mij en Christian verandert niet. Natuurlijk is hij nu niet hier tijdens een raceweekend, maar ik heb wel contact met hem gehad.”

Volgens Verstappen ligt de beslissing om het roer met het ontslag van Horner om te gooien volledig bij de leiding van Red Bull. “Uiteindelijk hebben het management en natuurlijk de aandeelhouders besloten dat ze een verandering wilden. Zij runnen het team en ik ben de coureur, dus wat zij ook beslissen: het is volledig hun recht om dat te doen. En zo is het gegaan.”

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: “Als je terugkijkt op die 20 jaar Red Bull, hebben we veel geweldige jaren gehad, met mooie resultaten. Natuurlijk zijn er ook jaren waarin het minder goed gaat, en ik denk dat de afgelopen anderhalf jaar niet gegaan zijn zoals we hadden gewild. Het management heeft besloten dat ze een andere koers willen varen. Dat accepteer je met z’n allen en dan moet je ook weer verdergaan.”

