Max Verstappen heeft naar eigen zeggen een goede eerste indruk gekregen van Laurent Mekies, de nieuwe teambaas van Red Bull Racing. “De afgelopen weken heb ik hem meerdere keren gesproken”, vertelt Verstappen in Spa in aanloop naar de Grand Prix van België.

De race in de Ardennen zal de eerste zijn zonder de eerder deze maand ontslagen Christian Horner. De leiding van Red Bull zag het niet meer zitten in de Brit en wees hem de deur. Mekies mocht het stokje overnemen. Wat de Fransman, die overkomt van zusterteam Racing Bulls, kan bewerkstelligen bij zijn nieuwe team? Verstappen: “De tijd zal het leren.”

De Nederlander vervolgt: “Daar valt nu nog weinig over te zeggen. We zijn twee weken onderweg en we hebben in die tijd niet gereden. Dus dan zal niet alles nu ineens beter zijn. Maar we gaan in elk geval proberen het beter te doen.”

Zijn eerste indruk van Mekies is goed. “Ik mag Laurent, ik kan goed met hem overweg en hij is een hele slimme vent. Iemand die ook op meerdere gebieden actief is geweest in de Formule 1 (van teams als Ferrari en Racing Bulls tot werk voor de FIA, red.).”

