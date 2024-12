Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gereageerd op een sneer van rivaal Toto Wolff. De Mercedes-topman vergeleek hem deze week met een ‘keffende terriër’, naar aanleiding van Horner’s bemoeienis met de ruzie tussen George Russell en Max Verstappen. Horner wuifde de uitspraken van zijn concurrent weg en benadrukte opnieuw zijn steun voor de Nederlandse kampioen.

Tijdens de FIA-persconferentie voorafgaand aan de GP van Abu Dhabi werd Horner gevraagd naar de opmerking van Wolff, die hem donderdag met een terriër vergeleek. “Ik hou van terriërs,” reageerde Horner gevat. “Het zijn geweldige honden. Ik heb er vier gehad, waarvan twee de namen Bernie en Flavio droegen.” Een leuke knipoog naar Bernie Ecclestone, voormalig baas van de Formule 1, en Flavio Briatore, de ex-teambaas van Renault en nu adviseur bij Alpine.

\”Terriërs zijn enorm loyaal en durven het op te nemen tegen veel grotere honden,” voegde Horner met een knipoog toe. “Liever dat dan een wolf, toch?” Vervolgens gaf de Red Bull-teambaas aan zich geen zorgen te maken over de spanningen tussen George Russell en Max Verstappen. Eerder deze week escaleerde de verbale strijd tussen de twee coureurs. In de media maakten ze elkaar helemaal af. “Max is rechtdoorzee en altijd eerlijk,” legde Horner uit. “Hij sprak zijn frustratie uit over hoe het in Qatar ging, maar hij zet dat soort dingen altijd om in motivatie.”

‘Race zal hier niet onder lijden’

Horner verwacht verder geen problemen tijdens de aankomende race in Abu Dhabi. “Iedereen voelt dat het einde van het seizoen nadert, maar onze prestaties zullen hier niet onder lijden,” verzekerde hij. Tot slot richtte hij zich opnieuw tot Toto Wolff en Mercedes. Hij spoorde zijn concurrent aan om zich op zijn eigen team te focussen. “Ze zouden de laatste race met Lewis Hamilton moeten vieren in plaats van bezig te zijn met andere zaken,” zei hij. “Toto heeft denk ik een soort haat-liefdeverhouding met mij. Misschien vindt hij het gewoon leuk om mij te haten.”

Op Wolffs opmerkingen wilde Horner verder niet ingaan. “Iedereen moet zich bezighouden met zijn eigen team,” benadrukte hij. “Red Bull heeft inmiddels 122 races en 14 wereldkampioenschappen gewonnen. Ik ga er dus vanuit dat we iets goed doen.”

