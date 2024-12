“Hysterisch”, zo noemde Christian Horner het gedrag van George Russell na de kwalificatie in Qatar. De Mercedes-coureur zou zo’n stampij hebben gemaakt bij de stewards dat hij de poleposition erfde van Max Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff veroordeelt de uitspraken van Horner, waardoor de teambazen zich ook mengen in de onverminderde ruzie tussen Verstappen en Russell.

“De teambazen hebben ook de taak om een beetje te sparren met de coureurs”, reageerde Toto Wolff tegenover de media in Abu Dhabi. “Dat betekent ook dat je hun uitspraken een beetje moet nuanceren. Er is altijd de andere kant van het verhaal – als je er op die manier naar kijkt en dat uitlegt aan je coureurs en je team, komen zij ook tot de conclusie dat er meerdere waarheden zijn.”

‘Horner is een keffend hondje’

Toto Wolff is van mening dat Christian Horner wat dat betreft ’tekortschoot’ in zijn rol. De Oostenrijker veroordeelde de uitspraken van zijn Britse rivaal, die het gedrag van George Russell in Qatar ‘hysterisch’ noemde. “Dat is gewoon zwak”, aldus Wolff. “Hoe kan het dat hij zich geroepen voelt om commentaar te leveren op mijn coureurs? Maar ach, als ik erover nadenk, besef ik me dat hij altijd een keffend hondje is geweest. Hij moet altijd zijn mond opentrekken.”

Waarom kiest Wolff er nu zelf voor om zich ook te mengen in de ruzie? “Ik zal het heel duidelijk uitleggen: dit is iets tussen coureurs, tussen George Russell en Max Verstappen. Daar wil ik me verder niet mee bemoeien, maar als je als teambaas iemand ‘hysterisch’ gaat noemen, ga je wat mij betreft een grens over. Hoe durf je überhaupt commentaar te leveren op de gemoedstoestand van mijn coureurs?”, besloot hij geïrriteerd.

Na de GP van Qatar kregen George Russell en Max Verstappen hevige ruzie. Teambazen Toto Wolff en Christian Horner volgen hun voorbeeld (Motorsport Images)

