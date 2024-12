Ook Christian Horner is het nog steeds niet eens met de gridstraf van zijn stercoureur Max Verstappen. De Nederlander kreeg een straf van één plaats voor de race in Qatar, maar dat weerhield Verstappen er niet van om de Grand Prix glansrijk te winnen. Horner deelt zijn theorie dat de straf vooral gebaseerd was op de ‘hysterie van Russell’.

Verstappen pakte op indrukwekkende wijze de overwinning in Qatar, maar het werd de Nederlander niet makkelijk gemaakt. De Red Bull-coureur pakte de dag ervoor polepositie, maar verloor deze na de sessie aan George Russell. Verstappen kreeg van de stewards een gridstraf van één plaats voor ‘onnodig langzaam rijden’ in Q3.

“Laten we zeggen dat hij niet blij was met de beslissing”, zei teambaas Horner erover tegen de aanwezige media. “Het was een heel vreemde beslissing, vanwege de omstandigheden (tijdens de kwalificatie, red.). Beide auto’s reden langzame ronden en ik had het gevoel dat George en Mercedes er een grote stampij van maakten.”

Hysterie van Russell

Horner zag de trip naar de stewards dan ook een beetje als speltactiek van concurrent Mercedes. “Ik denk dat de straf van (zaterdag, red.) meer gebaseerd was op de hysterie van George, die dit weekend nogal hysterisch was”, aldus de teambaas. “Ik denk dat er een beetje speltactiek in het spel was.”

De Brit vond het eigenlijk zelfs ‘ongekend’ dat zijn stercoureur een gridstraf kreeg voor een actie tijdens een langzame ronde. Volgens Horner motiveerde het Verstappen wel om Russell koste wat het kost te verslaan. “Hij zette de vuilste kant van de grid om in een van zijn beste starts van het jaar en was vastbesloten dat waar George ging remmen, hij later zou remmen”, aldus Horner.

