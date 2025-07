Mercedes-teambaas Toto Wolff reageert op de aanhoudende geruchten over een eventuele Mercedes-overstap van Max Verstappen. De geruchten gaan al tijdenlang in de paddock rond, en de twee zouden zelfs op Sardinië hebben afgesproken om over een potentiële overgang van de viervoudig wereldkampioen te praten. Wolff onthult echter dat het de ‘absolute prioriteit’ is van Mercedes om met George Russell en Andrea Kimi Antonelli door te gaan.

Al sinds George Russell in Oostenrijk zich liet ontvallen dat Mercedes wel degelijk gesprekken voert met Max Verstappen, draait de geruchtenmolen overuren. De privéjet en jachten van Verstappen en teambaas Toto Wolff werden zelfs door oplettende fans op sociale media gevolgd naar het Italiaanse eiland Sardinië. Uiteraard is een eventuele overstap naar Mercedes van de viervoudig wereldkampioen voorafgaand aan het raceweekend op Spa ook nog onderwerp van gesprek.

Wolff bevestigt echter nu dat binnen zijn renstal de prioriteit niet op de Nederlander ligt. “Er zijn de afgelopen weken en maanden gesprekken gevoerd, dus iedereen is op de hoogte”, onthult de teambaas tegenover ORF. “Voor ons is de koers duidelijk: we willen met George en Kimi doorgaan. Dat is de absolute prioriteit.” Wolff lijkt een toekomstige samenwerking met Verstappen echter niet helemaal te willen uitsluiten. “Je kunt iemand als Max en zijn toekomstplannen niet negeren. We hebben het bekeken, maar ik denk niet dat er grote verrassingen zullen komen.”

Sardinië

De Oostenrijker werd daarna ook nog gevraagd naar de geruchten dat hij Verstappen zou hebben ontmoet op Sardinië. Er doken zelfs gemanipuleerde foto’s op van het zogenaamde moment waarop Wolff aan boord van Verstappens privéjet zou zijn gegaan. “Het is nieuw dat mensen tegenwoordig fotocollages maken met vliegtuigen. Dat hebben we nog nooit eerder gehad”, vervolgt Wolff. “Maar als je toevallig je vakantie op dezelfde plek doorbrengt, betekent dat nog niet dat je ook gaat samenwerken in de Formule 1. We kunnen goed met elkaar opschieten en toevallig brengen we onze vakanties graag op dezelfde plekken door.”

