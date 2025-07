Volgens Ralf Schumacher is de kans aanzienlijk toegenomen dat Max Verstappen ook na 2025 bij Red Bull blijft, nu het team een duidelijke koerswijziging heeft ingezet. De Duitser wijst op het vertrek van Christian Horner en de aanstelling van Laurent Mekies als nieuwe teambaas als belangrijke factoren in die ontwikkeling.

“Het was een briljante zet om Mekies aan te stellen,” zei Schumacher in Sky Deutschland’s Backstage Boxengasse. “Het bracht echt iets in het team. De sfeer veranderde in korte tijd sterk en de aanpak werd totaal anders.”

Schumacher was eerder een felle criticus van Horner tijdens de interne strubbelingen bij Red Bull, die samenvielen met speculaties over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes. Maar volgens hem is inmiddels het tij gekeerd. “Ik denk dat de zomerstop wordt gebruikt om alle opties af te wegen: blijft Max bij Red Bull, of is Mercedes toch aantrekkelijker onder het nieuwe reglement vanaf 2026? Max, zijn vader en zijn manager zullen daar over gaan zitten.”

De voormalig F1-coureur ziet ook mogelijkheden voor Red Bull om opnieuw toptechnici aan te trekken, iets wat volgens hem eerder onmogelijk was onder Horner. “Met Horner aan het roer wilden veel gevestigde namen in de Formule 1 gewoonweg niet instappen. Dat is nu anders.”

Emotionele band

Cruciaal wordt volgens Schumacher of Red Bull Verstappen een helder technisch plan voor 2026 kan presenteren: “Als ze hem een concreet stappenplan kunnen geven, dan zie ik hem blijven. Net zoals Alonso zich liet overtuigen door het project met Newey en Honda.”

Schumacher benadrukt ook de emotionele band tussen Verstappen en Red Bull. “Hij heeft alles aan Red Bull te danken. Als alles daar weer klopt, waarom zou je dan vertrekken?”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.