Dat de derde plaats het hoogst haalbare was, voorspelde Max Verstappen zaterdag al. Maar ook dat bleek teveel gevraagd. Aan Verstappen zelf lag dat niet, hij haalde het maximale uit de Red Bull. “Maar ik ben nooit echt in gevecht geweest met Charles Leclerc.”

De Nederlander startte vanaf P4 en dat werd ook de plek die hij na 44 ronden bekleedde. “Het was moeilijk inhalen sowieso. Op een gegeven moment was ik dichtbij, met een actie in Eau Rouge. Maar dan verlies je zoveel grip, de auto wordt instabiel. Dat maakt het lastig.”

Toen de coureurs eenmaal wisselden naar slicks was het volgens Verstappen over en sluiten. “Leclerc kon elke ronde iets uitlopen, dat was het gevoel dat ik had. Door een foutje verloor hij op een gegeven moment wel wat tijd, een seconde ofzo. Toen kon ik iets terugkomen, maar uiteindelijk ben ik nooit echt in gevecht geweest met hem.”

