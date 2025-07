Het is Charles Leclerc in België gelukt: vierenveertig ronden lang kon hij Max Verstappen achter zich houden. De Monegask dook tijdens de kwalificatie op de zaterdag nipt drie duizendsten onder de tijd van de Nederlander, maar twijfelde toen nog of hij de wereldkampioen ook tijdens het hoofdnummer achter zich kon houden. Uiteindelijk trok de Ferrari-coureur aan het langste eind, en reed hij als derde over de finishlijn.

Hoewel Max Verstappen van mening is dat hij ‘nooit echt in gevecht is geweest met Leclerc’ voor de derde plaats op Spa, zag Charles Leclerc dat anders. De Ferrari-coureur voelde vooral in de slotfase van de race de hete adem van Verstappen in zijn nek, en zat toen ook niet te wachten op de vele informatie van race-ingenieur Bryan Bozzi vanaf de pitmuur. “Laat me alsjeblieft met rust”, klonk het zelfs over de boordradio.

LEES OOK: Max Verstappen: ‘Nooit echt in gevecht geweest met Leclerc voor derde plaats’

Leclerc vertelt na de race hoe hij de hele Grand Prix lang hard moest vechten voor zijn derde plek. “Max zat de hele race binnen twee seconden achter me, dat is nooit makkelijk”, legt de coureur uit. “Ik wist dat het eerste deel van de race het lastigste zou zijn voor ons, omdat wij niet de downforce hadden die de McLarens of Max wel hadden. Zij hebben hun afstelling een beetje opgeofferd in de kwalificatie om vandaag beter te zijn in de regen. Maar gelukkig droogde het snel op en toen was ons tempo goed. Maar Max zat de hele race vlak achter me. Ik ben best blij dat we erin zijn geslaagd die derde plaats vast te houden.”

LEES OOK: Buitenlandse media over ‘slaapverwekkende’ GP België: ‘Er was maar één man gelukkig’

Verhitte boordradio’s

De Monegask wordt ook gevraagd naar zijn boordradio’s, die op het laatste toch wel wat verhit klonken. “De druk is hoog, zeker onder deze omstandigheden”, vervolgt Leclerc. “Want zodra je tien of vijftien centimeter buiten de ideale lijn komt, is het nat of glad, kun je die lijn verliezen en maak je een grote fout. Dus op een gegeven moment heb ik tegen Bryan gezegd dat hij me met rust moest laten. Maar uiteraard probeert hij me zo veel mogelijk informatie te geven. Soms heb ik die ook nodig. Vandaag niet, en dat heb ik hem laten weten.” De Ferrari-coureur staat momenteel vijfde in het coureurskampioenschap, en loopt met zijn Belgische podiumplaats in op naaste concurrent en vierde plaats George Russell.

Upgrades

De gok van Ferrari om tijdens het sprintweekend op Spa-Francorchamps een upgradepakket mee te nemen, pakte dus goed uit met de derde plek van Leclerc. Ook teamgenoot Lewis Hamilton kon na een tegenvallende kwalificatie de punten inrijden. “Eerlijk gezegd hebben we gekregen wat we verwachtten van deze upgrade en dat is heel positief”, zegt Leclerc. De Monegask is daarom hoopvol voor de GP Hongarije. “We moeten blijven leren hoe we het maximale uit deze nieuwe upgrade kunnen halen. Het is nog vrij nieuw, maar het was een goed eerste weekend en ik ben blij dat we op het podium staan om het hele team in Maranello te bedanken. Maar we blijven pushen en hopelijk kunnen we binnenkort wat meer druk zetten op de McLarens.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.