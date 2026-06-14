Charles Leclerc noemt zijn weekend een ‘nachtmerrie.’ De Monegask reed een lange tijd mee voor de punten tijdens de Grand Prix van Catalonië, maar in de slotfase verloor hij de stuurbekrachtiging. Hierdoor valt de Ferrari-coureur wederom uit. “Het was een verschrikkelijk weekend voor mij en voor Lewis een ongelofelijk weekend”, vertelt Leclerc.

Charles Leclerc is uitgevallen tijdens de Grand Prix van Catalonië. De Ferrari-coureur viel vorige race in Monaco ook al uit. Hij wil vooral niet over dit weekend praten en naar voren kijken. “Het is een nachtmerrie. Vandaag was ik niet op de plek om de mensen voor mij uit te dagen. We waren op een andere strategie en ik denk dat de snelheid er was, tot aan het laatste moment. Het was een verschrikkelijk weekend voor mij en voor Lewis een ongelofelijk weekend”, vertelt Leclerc na de race in Barcelona.

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Daarom wil Leclerc vooral vooruitkijken naar Oostenrijk, tóch is hij blij voor Lewis Hamilton en Ferrari. “Er is een contrast in het team, maar ik ben heel blij voor Lewis. Hij heeft een geweldig resultaat behaalt. Voor het team is het een lastige paar jaar geweest zonder overwinning en ik hoop dat ik ze ook een overwinning kan geven binnenkort”, aldus de Monegask.

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