Dat de Belgische GP minimaal nog enkele jaren op de F1-kalender staat, doet coureurs en fans deugd. In een exclusief interview vertelt circuitvoorzitter Melchior Wathelet over de aantrekkingskracht van Spa-Francorchamps, de ‘concurrentie’ met Zandvoort, het nieuwe F1-contract en het belang van Nederlandse fans.

In het onderkomen van de circuitorganisatie, het kenmerkende witte pand nabij La Source, is het uitzicht goed en de sfeer zo mogelijk nog beter. Eerder dit jaar werd bekend dat De Belgische Grand Prix niet alleen in 2025, maar ook nog in 2026, 2027, 2029 en 2031 wordt verreden. “En misschien die andere twee jaren ook wel, ik sluit niets uit.”

Zo. Dat is een statement van Melchior Wathelet, de man die voorzitter is van zowel de Grand Prix-organisatie als het circuit zelf. Ja, er komt ‘in principe’ een ander circuit op de kalender in 2028 en 2030 in plaats van Spa-Francorchamps. Maar toch, wat als dit er niet is of niet rond komt? Dan willen de Belgen maar wat graag alsnog de open plek invullen. “Het contract is voor minimaal vier races in die jaren”, aldus Wathelet. Oftewel: niet maximaal.

Hoe ervaart u de populariteit van de Formule 1 en specifiek van de Grand Prix in Spa?

“De populariteit is momenteel enorm groot, groter dan ooit. Series als Drive to Survive hebben een geweldige impact gehad op de sport, net als de F1-film met Brad Pitt. Het spreekt jonge fans aan. Dat valt ook bij onze Grand Prix op: ongeveer een derde van onze bezoekers is jonger dan 34 jaar en tevens is ongeveer een derde een vrouw. Er is een mooie mix en dat is precies wat we willen. Het helpt de sport aantrekkelijk te houden, zeker ook in Europa, waar de concurrentie om de aandacht groot is.”

Het contract van de Belgische Grand Prix op het circuit Spa-Francorchamps met zes jaar verlengd. Maar het is niet gegarandeerd dat er elk jaar een race is. Kunt u uitleggen hoe dat zit?

“Liberty Media is een groep met ‘strenge’ onderhandelaars en die weten precies wat ze willen. Ze zorgen wel voor een heel goed imago van Formule 1, de sport staat op dit moment heel sterk. Veel landen willen een race organiseren, en dat zorgt ervoor dat de kalender steeds meer verschuift. Dankzij de steun van het Waalse Gewest hebben we goed kunnen onderhandelen. We hebben nu een contract van zes jaar met vier race-momenten, wat ons perspectief geeft voor de komende jaren, de middellange termijn.”

Even wennen dus dat het niet elk jaar meer is.

“Ja, voor ons was het belangrijkheid dat we zeker tot en met 2027 een race hadden. En daarna ook nog, zoals in 2029 en 2031. En dus niet in 2028 en 2030. Althans het zou kunnen dat wij dan geen race hebben. Maar het zou óók kunnen dat wij er wél eentje hebben, al zal ik daar geen percentage op plakken.”

Het gehele interview met Melchior Wathelet lees je nu in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.