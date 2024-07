McLaren zorgde tijdens de Grand Prix van Hongarije voor het opvallendste moment van de race. Het team vroeg na de pitstop van Lando Norris over de boordradio aan de coureur of hij de leidende positie in de race wilde teruggeven aan Oscar Piastri. Voormalig McLaren-coureur Carlos Sainz snapt wel waarom Norris besloot om aan de teamorder gehoor te geven.

Sainz reed van 2019 tot 2020 bij McLaren, waardoor hij wel ervaring heeft met hoe het Britse team te werk gaat. Toch zat Sainz nooit in een vergelijkbare positie als Norris tijdens de Hongaarse Grand Prix. “Ik heb nu eenmaal niet die geschiedenis bij McLaren”, legt de Spanjaard uit tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Belgische Grand Prix-weekend. “We vochten nog niet voor 1-2-tjes tijdens mijn tijd bij McLaren.”

LEES OOK: James Vowles waarschuwt Sainz: ‘Williams is geen springplank naar Mercedes’

Toch weet Sainz wel hoe hij had gereageerd als hij in Norris’ positie reed. “Teamorder is teamorder”, is de Ferrari-coureur duidelijk. “Het team komt altijd eerst. Zelfs als het pijn doet, het blijft een teamorder. Vooral als het team jou een undercut geeft op je teamgenoot, moet je de plek teruggeven. Anders had je sowieso niet voor hem gereden.”

‘Wel erg streng voor McLaren’

Na het succesvolle weekend van McLaren in Hongarije wordt het team al gelijk gezien als kanshebber voor de wereldtitel. Het besluit om Norris achter Piastri te laten finishen, en daardoor zeven punten te laten mislopen, wordt het team daardoor ook aangerekend. Volgens Sainz is dat echter onterecht.

“Jullie zijn wel erg streng voor McLaren”, verdedigt Sainz zijn voormalige team. “Als je ziet waar ze nu staan, in vergelijking met een half jaar terug. Hoe ze de auto en het team hebben ontwikkeld, ze zijn nu in een positie waarin ze kunnen vechten voor het kampioenschap. Als hij (Norris, red.) straks niet wint vanwege die zeven punten, kan dat ook door een andere race zijn. Ik denk dat ze op het juiste pad zitten, ze zijn momenteel het sterkste team in Formule 1.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)