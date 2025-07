Carlos Sainz onthult dat zijn huidige teambaas James Vowles al vroeg de Spanjaard benaderde voor een Williams-overstap. De Brit kwam zelfs al voordat Ferrari bekend had gemaakt dat Lewis Hamilton het Italiaanse team zou komen versterken naar de Madrileen toe. Vowles’ vertrouwen in Sainz gaf uiteindelijk ook de doorslag in de keuze van de Spaanse coureur voor het Britse team.

Lewis Hamilton zorgde met de aankondiging van zijn overstap naar Ferrari vorig jaar voor hét vervroegde startschot van silly season. Carlos Sainz moest daardoor naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever, en vond deze uiteindelijk in Williams. Toch was 2024 niet het eerste jaar waarin de Spanjaard met teambaas James Vowles sprak.

“James klopte in december (2023, red.) al bij mij aan en zei: ‘Ik denk dat jij de perfecte kandidaat ben om Williams naar mijn doel te leiden, om Williams weer competitief te maken’. Dit was twee maanden voordat Ferrari bekendmaakte mijn contract te beëindigen”, vertelt Sainz openhartig in de High Performance-podcast. Volgens Sainz kon Vowles toen echter nog niet weten dat zijn tijd bij de Scuderia er een jaar later zou opzitten. “James zei toen zelf: ‘Ik weet dat je waarschijnlijk een nieuw contract krijgt bij Ferrari, maar ik wilde je alleen laten weten dat ik er voor je ben.’ Hij was de eerste die naar mij toekwam, voordat alles gebeurde.”

Sterke leider Vowles

Vowles bleek een vooruitziende blik te hebben, want twee maanden later kondigde Ferrari aan Lewis Hamilton vanaf 2025 te contracteren. Sainz was ondertussen erg blij dat de Williams-teambaas al bij hem was langsgekomen. “James gaf me zo een goede eerste indruk van Williams”, vervolgt de Spanjaard. “Hij ziet dingen bij mij die de anderen misschien niet zien. Ze hadden een grote upgrade voor de tweede helft van het 2024-seizoen, en hij gaf me ook al wat data over de 2025-auto. Dat zag er goed uit. Maar het was vooral het feit dat ze een sterke leider hebben in James”, licht Sainz zijn uiteindelijke keuze voor Williams toe.

