Bij Williams wachten ze al een tijdje op de handtekening van Carlos Sainz. Teambaas James Vowles heeft er geen geheim van gemaakt dat hij Logan Sargeant volgend jaar zou willen vervangen met de Spaanse vedette. Mocht er een samenwerking komen tussen Sainz en Williams, dan wil Vowles benadrukken dat de Britse renstal geen opstapje is naar Mercedes.

“Ik denk dat we vrij open zijn geweest over wie we graag zouden willen contracteren, maar dat betekent nog niet dat dat gaat gebeuren”, zei Vowles onlangs tegen Talksport. De Williams-teambaas had het natuurlijk over Carlos Sainz. “We weten waar we staan in het grote geheel”, doelde hij op Williams‘ status als een van de langzamere teams.

Als Williams het voor elkaar krijgt om Sainz vast te leggen, dan heeft Vowles alvast een strikt wensenlijstje klaar liggen. “Ik wil een coureur die ook deel wil uitmaken van onze reis”, zei hij streng. “Iemand die echt begrijpt waar Williams voor staat, zowel het oude als het nieuwe, en dat wil laten zien in zijn prestaties. Dat is echt heel belangrijk voor mij.”

‘Geen springplank’

Vowles is er vooral op gebrand dat Williams niet langer als ‘springplank’ wordt gezien voor Mercedes. Het carrièrepad van George Russell doet anders vermoeden, maar nu Vowles met de scepter zwaait in Grove, wil het team echt de eigen identiteit gaan waarborgen. Het is dus niet de bedoeling dat een coureur als Sainz naar Williams komt omdat hij dan kan doorstromen naar Mercedes.

“Ik ben bewust bij Mercedes weggegaan om hier te komen”, aldus de 45-jarige Brit. “Niet omdat ik het winnen beu was, maar omdat ik wilde investeren in een eigen project. Williams draagt mijn stempel en de stempel van de duizenden mensen die in deze organisatie werken. Dat is belangrijk voor mij en dat moet ook doorslaggevend zijn bij het kiezen van een nieuwe coureur.”

