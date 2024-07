Alex Albon heeft alvast zijn wensenlijstje uitgesproken voor 2025. Alles wijst er immers op dat de Williams-coureur tegen die tijd een nieuwe teamgenoot krijgt; Logan Sargeant liet de afgelopen twaalf races te wensen over. Voor Albon, die inmiddels zijn vijfde seizoen in de Formule 1 rijdt, is het nog steeds belangrijk dat hij iemand met de nodige ervaring én de nodige snelheid naast zich heeft.

Tijdens het raceweekend in Silverstone scoorde Albon voor het thuispubliek weer wat punten voor Williams. De Brits-Thaise coureurs reed zijn FW46 naar de negende plaats, waarmee hij Esteban Ocon voorbijschiet in het rijderskampioenschap. Albon sleepte al eerder twee WK-punten in de wacht tijdens de Grand Prix van Monaco.

De vier punten van Albon leveren Williams de negende plek op bij de constructeurs; een matig resultaat vergeleken met de eindscore van het afgelopen seizoen. In 2025 hoopt Albon, met behulp van een ‘ervaren’ teamgenoot, de volgende stap te zetten voor het team uit Grove. “Ik wil gewoon iemand die snel is naast me hebben”, zei hij tegen de media in Silverstone. “Iemand die me iets kan leren en het team nog beter kan maken.”

‘Leren van je teamgenoot’

“Als je jezelf wil verbeteren, is het goed om naar een teamgenoot te kunnen kijken”, legde Alex Albon uit. “‘Hoe gaat hij met bepaalde dingen om, wat voor set-up kiest hij, wat voor feedback geeft hij?’ Daar kun je een hoop van leren.” Albon doelt op een ervaringsdeskundige, die het team met de nodige kennis kan versterken. Voorlopig heeft Williams nog een aantal opties die onder die noemer vallen – Carlos Sainz is de favoriet van teambaas James Vowles, al is een rentree voor routinier Valtteri Bottas ook niet ondenkbaar.

Zelf heeft Alex Albon inmiddels een nieuw contract getekend, hij blijft tot en met 2026 bij Williams. De Britten hopen in de toekomst een lange periode van gematigde competitiviteit achter zich te laten. De nieuwe Mercedes-motoren van 2026 zijn doorslaggevend voor nieuw succes voor de iconische renstal.

Albon was in 2023 verantwoordelijk voor 27 van de 28 WK-punten van Williams (Motorsport Images)