Bij Williams doen ze er alles aan om Ferrari-coureur Carlos Sainz naar Grove te halen. Alex Albon – die al een meerjarig contract met de Britten heeft getekend – zou zodoende gezelschap krijgen van de drievoudig racewinnaar. Albon moest in Canada nog vervroegd afzwaaien nadat zijn FW46 een tik kreeg van Sainz. Binnen één team verwacht de de Brits-Thaise coureur echter weinig problemen.

In aanloop naar de Grand Prix van Spanje werd Albon gevraagd naar zijn relatie met Carlos Sainz. Alles wijst er immers op dat de Spanjaard binnenkort moet gaan kiezen tussen Sauber en Williams. De hele Formule 1-wereld wacht op de allesbeslissende transfer van Sainz – de verwachting is dat hij de rijderscarrousel een belangrijke impuls zal geven. Meerder coureurs zijn afhankelijk van zijn beslissing.

“Net zo goed als met alle andere rijders”, zei Albon over de verstandhouding met Sainz. Williams-teambaas James Vowles steekt niet onder stoelen of banken dat hij de Spanjaard wil strikken. Tijdens het raceweekend in Canada werd duidelijk dat de 45-jarige Brit een favoriet in zijn hoofd heeft. “Doel nummer één is Carlos”, bevestigde hij tegenover Sky Sports. “Vowles speelt zeker open kaart”, weet ook Albon.

De Brits-Thaise coureur is zelf niet zo bezig met toekomstige teamgenoten. “Mij doet het allemaal niet zoveel”, gaf Albon toe, hoewel hij wel inziet dat Sainz een aantal voordelen met zich meebrengt. “Als je kijkt naar zijn ervaring en kennis is hij zeker een aanwinst. Williams is echt een project voor de lange termijn, dus we hebben goede feedback nodig. Toen ik hier terecht kwam na mijn periode bij Red Bull, kon ik het team ook de nodige input geven. Wie er ook gecontracteerd wordt, ik denk dat een beetje ervaring echt heel belangrijk is.”

Logan Sargeant

Albons huidige teamgenoot, Logan Sargeant, wordt hoogstwaarschijnlijk geslachtofferd in 2025. De Amerikaan lijkt maar weinig verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Of hij zijn stoeltje zal moeten afstaan aan Carlos Sainz, of aan een andere nieuwkomer, is nog maar de vraag.

“Het heeft weinig zin om daar nu al over te spreken”, reageerde Albon. “Hij heeft het de afgelopen races geweldig gedaan. Het is niet alsof we dezelfde auto hebben – in Spanje beschikken we pas echt over hetzelfde materiaal. Sargeant is een fantastische coureur, die heel veel rouwe snelheid kan laten zien.”

