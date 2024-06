Carlos Sainz, al maanden de belangrijkste schakel op de transfermarkt, wil nu toch eindelijk een keer een keuze gaan maken. Na het aangekondige vertrek van Lewis Hamilton werd Sainz de grote aanjager van de rijderscarrousel. Veel coureurs en teams wachten nog steeds op de Spanjaard, alvorens ze zelf in actie komen.

LEES OOK: Leclerc omschrijft Verstappen in één woord: ‘Agressief’

Plichtsgetrouw werd Carlos Sainz in aanloop naar zijn thuisrace in Spanje gevraagd naar zijn toekomst. In de paddock wordt gesuggereerd dat de Ferrari-coureur de keuze moet maken tussen Sauber en Williams – zelf spreekt hij van echter van ‘genoeg opties’. In Barcelona werd duidelijk dat het niet lang meer hoeft te duren voordat de Spanjaard de knoop doorhakt.

LEES OOK: Carlos Sainz over aanstaande transfer: ‘Alle mogelijke teams willen me hebben’

“Ik wil niet langer wachten”, verzuchtte Sainz tijdens een persconferentie. “Het kost me gewoon enorm veel tijd en energie, maar om eerlijk te zijn ben ik er nog steeds niet over uit.” De 29-jarige coureur hoopt binnenkort meer tijd thuis door te brengen, zodat hij zich goed over deze keuze kan buigen. Realistisch gezien zijn er nog krap zeven stoeltjes te vergeven.

Sainz kan wel verklappen dat het vooruitzicht op 2026 een transfer maar weinig zal beïnvloeden. “Dat is echt een goed vraagteken”, doelde hij op het seizoen van 2026. “We kunnen echt niet voorspellen wie er dan bovenaan staat. 2025 is veel belangrijker voor mij.”

Lees hier alles over de GP van Spanje 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).