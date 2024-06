Charles Leclerc hoopt in Spanje weer wat punten te scoren – na een uitvalbeurt tijdens de Canadese Grand Prix zag hij rivaal Max Verstappen verder uitlopen in het kampioenschap. De Monegask leek even de aangewezen persoon om de drievoudig wereldkampioen een halt toe te roepen. Ondanks het huidige puntenverschil gaat Leclerc maar wat graag de strijd aan met de ‘agressieve’ Verstappen.

Max Verstappen heeft met zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Canada een goede voorsprong opgebouwd. Met 194 WK-punten staat hij 56 punten los van zijn grootste concurrent, Charles Leclerc. Laatstgenoemde vertrouwt erop dat het seizoen nog lang genoeg is om de Nederlander bij te benen.

De Italiaanse krant La Stampa vroeg Leclerc om Verstappen in één woord te omschrijven. “Agressief”, reageerde de Monegask gevat. “Als hij een gat ziet, duikt hij er direct in.” Over zichzelf is de Monegask iets voorzichtiger. “Ik ben snel, maar ook intuïtief”, legde hij uit. “Ik vertrouw veel op mijn instincten, zeker tijdens kwalificaties. Mensen zijn dat inmiddels van me gewend.” Meer vergelijkingen wil de 26-jarige coureur liever niet trekken. “In het verleden was ik veel met anderen bezig, maar inmiddels weet ik dat ik me beter op mezelf kan concentreren.”

Titelkansen

Ondanks het verschil in punten hoopt Leclerc het nog moeilijk te maken voor Verstappen. In beide kampioenschappen maakt Ferrari uiteraard kans op de winst. “We maken een goede kans op de constructeurstitel”, aldus de Monegask. Ferrari heeft slechts 49 punten nodig om Red Bull voorbij te steken. Met de matige resultaten van Sergio Pérez is het niet ondenkbaar dat de scuderia er met de winst vandoor gaat.

Voor Leclerc telt natuurlijk vooral een persoonlijke overwinning in het rijderskampioenschap. “Voor de coureurstitel ga ik echt alles geven”, besloot hij. “Ik heb er alles voor over om te winnen. Het is mijn levensdoel om het kampioenschap te winnen met Ferrari.”

