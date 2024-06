Logan Sargeant is zijn toekomst in de Formule 1 niet zeker. Terwijl James Vowles alles op alles zet om Carlos Sainz naar Williams te halen, wordt de jonge Amerikaan langzaam aan de kant geschoven. Na het ’teleurstellende’ optreden tijdens de Grand Prix van Canada kan Vowles verzekeren dat Sargeant echt voor een ommekeer moet gaan zorgen. Een nieuw contract is nog heel ver weg.

Teambaas James Vowles waarschuwde Sargeant in februari al dat hij hard moest werken om zijn stoeltje te behouden. De 23-jarige Amerikaan kende in 2023 immers een matig debuutseizoen. Inmiddels legt hij het toch weer af tegen teamgenoot Alex Albon en is het nog wachten op zijn eerste finish in de punten. In Canada leek Sargeant op de top tien af te stevenen, ware het niet dat hij crashte in rondje 25 en zijn race vervroegd beëindigde.

Volgens Vowles heeft Sargeant nog geen nieuw contract verdiend. “Hij (Sargeant, red.) blijft groeien”, zei de Williams-teambaas na het raceweekend in Montréal. “Maar is dit het niveau wat we van hem verwachten? Dat is de grote vraag. Als hij zijn stoeltje wil behouden, doet hij voorlopig echt te weinig.” Toch steekt Vowles ook de hand in eigen boezem. “De auto’s zijn niet altijd van hetzelfde kaliber geweest”, gaf hij toe. “Dat heeft deels te maken met crashes in de eerste paar races, maar ook met het vervroegd introduceren van upgrades.”

Terwijl Sargeant het hoofd boven water probeert te houden, lijkt Vowles al naarstig op zoek te zijn naar een vervanger. Carlos Sainz is het ultieme doelwit voor Williams – de Spanjaard heeft nog steeds geen nieuwe werkgever gevonden voor 2025. Vowles prees de Ferrari-coureur gedurende het weekend in Canada voor zijn briljante kwaliteiten. Of Sainz daadwerkelijk Alex Albon komt vergezellen, weten we snel genoeg. Binnenkort hoopt hij eindelijk een beslissing te maken voor het aankomende seizoen.

