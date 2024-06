De Canadese Grand Prix bracht Logan Sargeant niet de resultaten waar hij op had gehoopt. In de kwalificatie liet de Amerikaan nog goede dingen zien door zijn Williams naar Q2 te rijden. In de race – die geteisterd werd door wisselvallige weersomstandigheden – moest hij echter vervroegd afzwaaien na een crash. Geen goede beurt voor een coureur die al een tijdje op de schopstoel zit.

LEES OOK: Heeft Toto Wolff tweede Mercedes-stoeltje al vergeven? ‘Kwestie van ego’

In 2024 is het alles of niets voor Logan Sargeant. Teambaas James Vowles waarschuwde de 23-jarige coureur dat hij na zijn matige debuutseizoen alles op alles moest zetten om zijn stoeltje te behouden. Negen races en nul WK-punten later is daar nog weinig van terecht gekomen. In Canada maakte Sargeant kans op zijn eerste finish in de top tien, ware het niet dat hij crashte in rondje 25 en zijn race vervroegd beëindigde.

“De omstandigheden waren niet ideaal”, zei hij achteraf. “Natuurlijk had ik het graag anders gezien. Het was gewoon niet goed genoeg, ik maakte weer te veel fouten.” De Amerikaan durft zichzelf kritisch in de spiegel aan te kijken. “Ik ben heel teleurgesteld in mezelf, ik heb het hele weekend goed gereden. Nu moeten we maar gewoon vooruit kijken.”

Logan Sargeant moet hoe dan ook vrezen voor zijn plaatsje in de Formule 1. Met het opnieuw aanstellen van Alex Albon heeft Williams nog één stoeltje te vergeven voor 2025. Sargeant is volgens teambaas James Vowles uiteraard een optie, hoewel die zich met zijn huidige prestaties niet echt kandidaat stelt. Ondertussen steekt Vowles de loftrompet over Carlos Sainz, die nog altijd geen contract heeft voor het aankomende seizoen. Volgens de Brit is Sainz ‘de eerste keuze’ voor het team uit Grove.

LEES OOK: Williams zet vol in op Sainz als vervanger van Sargeant

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).