Terwijl steeds meer coureurs hun contracten verlengen of overstappen naar concurrerende teams, heeft Mercedes nog altijd geen tweede rijder voor 2025. Topcoureurs als Carlos Sainz liggen ogenschijnlijk voor het grijpen, maar alles wijst erop dat de Duitse renstal vertrouwt op Andrea Kimi Antonelli. Volgens Jacques Villeneuve is het tekenen van de jonge Italiaan een kwestie van ego.

Villeneuve deed tijdens de Canadese Grand Prix dienst als analist bij Sky Sports. De oud-wereldkampioen gebruikte het podium om eens kritisch naar de huidige Formule 1 te kijken. Hij haalde zich niet alleen de woede van Daniel Ricciardo op de hals, maar probeerde ook de contractonderhandelingen van Carlos Sainz te verklaren. Op papier is er immers maar één topteam dat de Spanjaard de komende jaren kan huisvesten – waarom heeft hij nog geen contract met Mercedes?

“Mercedes is helemaal geen optie”, aldus Villeneuve. “Dat is het team van [Andrea Kimi] Antonelli. Die heeft daar de toekomst.” De 17-jarige Antonelli debuteerde dit jaar bij PREMA in de Formule 2, maar heeft inmiddels twee keer succesvol getest namens Mercedes. Veel experts verwachten dat de jonge Italiaan volgend jaar al doorschuift naar de koningsklasse. Ook Villeneuve denkt dat Antonelli de enige kanshebber is in Brackley.

‘Ego van Toto Wolff’

“Toto Wolff wil niemand anders”, vervolgde de oud-wereldkampioen. “Daar komt ook een stukje ego bij kijken. [Wolff] wil bewijzen dat hij een goede keuze heeft gemaakt door Antonelli al op twaalfjarige leeftijd te contracteren.”

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports bevestigde Wolff dat de jonge Italiaan de prioriteit heeft voor Mercedes. “We concentreren ons op Antonelli”, aldus de teambaas. “Hij is onze toekomst. We willen nu eenmaal met jonge coureurs werken. Dat hebben we ook tegen Carlos (Sainz, red.) gezegd.”

