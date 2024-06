Als Daniel Ricciardo volgende maand zijn 35e verjaardag viert, is de kans klein dat hij Jacques Villeneuve op zijn feestje uitnodigt. De Australiër van Visa RB is helemaal klaar met de oud-wereldkampioen, die afgelopen week in de aanloop naar de Grand Prix van Canada forse kritiek op hem uitte. “Hij kraamt altijd onzin uit.”

Ricciardo trok zaterdag in Montreal nadrukkelijk een lange neus naar Villeneuve, nadat hij zich als vijfde voor de race had gekwalificeerd. Villeneuve was eerder uiterst kritisch geweest op Ricciardo en had zich hardop afgevraagd wat de man überhaupt nog in de Formule 1 deed.

“We horen al vijf jaar hetzelfde: ‘We moeten de auto beter maken voor hem, arme hij’. Nee. Je zit in de F1. Als je het niet kunt, ga dan naar huis. Er komt wel iemand anders voor in de plaats. Ik denk dat zijn imago hem meer in de F1 heeft gehouden dan zijn daadwerkelijke resultaten”, zo stelde Villeneuve onder andere.

‘Te vaak zijn hoofd gestoten?’

Na zijn sterke kwalificatie op het circuit dat ironisch genoeg is vernoemd naar Gilles Villeneuve, de vader van zijn grote criticaster, kon Ricciardo het niet nalaten om terug te slaan.

“Ik heb gehoord dat Villeneuve weer onzin uitkraamt. Maar dat doet hij altijd. Ik denk dat hij zijn hoofd een paar keer te veel heeft gestoten. Dus ik weet niet of hij ijshockey speelt of zo”, aldus Ricciardo, die vervolgens wel beweerde dat de opmerkingen hem weinig doen. “Ik gun hem niet het plezier hiervan, maar al die mensen als Villeneuve kunnen de pot op. Ik wil nog meer zeggen, maar dat kan ik beter niet doen. Dan krijgt hij teveel eer.”

Ricciardo’s tijd in de kwalificatiesessie was overigens minder dan twee tienden verwijderd van de pole positioen, die naar George Russell ging. Yuki Tsunoda, de Japanse teamgenoot bij Visa RB van Ricciardo, kwalificeerde zich als achtste. Bekijk hier nog eens de korte videosamenvatting van de kwalificatiesessie.

