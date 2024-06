Jacques Villeneuve begrijpt niet waarom Daniel Ricciardo zo lang de hand boven het hoofd gehouden wordt in de Formule 1. “Als je het niet aankunt, ga dan lekker naar huis”, is de oud-wereldkampioen van mening.

“Wat doet hij nog in de Formule 1”, vraagt de Canadees zich hardop af in zijn rol als af gastanalist bij Sky Sports. “Het is al vier à vijf jaar hetzelfde liedje: ‘We moeten de wagen beter maken voor hem.’ Nee, je racet de F1! Misschien doe je al die moeite voor een meervoudig wereldkampioen, zoals Lewis Hamilton. Maar niet voor iemand die het niet voor elkaar krijgt.”

“Als je het niet aankunt, ga dan lekker naar huis. Er is wel iemand anders die jouw plek inneemt. Zo is het altijd al geweest in de racewereld. We hebben het over de top van de sport, er is geen reden om maar met excuses te blijven komen”, gaat Villeneuve verder.

Degenen die het voor Ricciardo opnemen, refereren vaak aan zijn eerste twee seizoenen bij Red Bull waarin hij liet zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Maar dat ziet Villeneuve anders. “Hij versloeg toen een opgebrande Vettel die dingen uitprobeerde om zijn auto weer te laten winnen en daardoor een puinhoop maakte van zijn weekend. En hij heeft een half seizoen Verstappen verslagen, maar die was pas 18 jaar oud en net begonnen. Dat was het! Daarna heeft hij nooit iemand meer verslagen. Ik denk dat hij hier meer zit vanwege zijn imago dan op basis van zijn resultaten.”