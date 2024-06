Kwalificatie van de GP van Canada gemist? Pole-position voor George Russell! Max Verstappen reed exact dezelfde tijd en start naast de Brit. Voor het eerst sinds 2021 deed er geen Ferrari mee in het laatste deel van de kwalificatie. Bekijk hier een video, samengesteld door Viaplay, met de hoogtepunten van de kwalificatie.

