George Russell heeft de pole position achter zijn naam staan na de spannende kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. Max Verstappen reed exact dezelfde tijd als de Mercedes-coureur, maar start de race morgen als tweede omdat hij zijn tijd later noteerde. De grote verliezers in de kwalificatie zijn Sergio Pérez en beide Ferrari-coureurs.

De dreigende lucht boven het circuit Gilles Villeneuve zorgt ervoor dat de meeste coureurs direct klaarstaan in de pitstraat bij aanvang van Q1 om zo snel mogelijk een snelle ronde op het droge asfalt te noteren. Het zorgt ook voor de nodige drukte op de baan waardoor de timing van een snelle ronde van cruciaal belang is. Dit merken Oscar Piastri en Charles Leclerc die vanwege verkeer voor de neus hun ronde moeten afbreken.

Daarnaast is er door de vele regenbuien weinig grip op de baan. Her en der schieten er wat coureurs van het asfalt, maar kunnen hun vervolgen. Het betekent ook dat er aan het einde van Q1 meer rubber op het circuit ligt waardoor de coureurs dan allemaal hun tijd kunnen en moeten verbeteren om door te kunnen naar de volgende ronde.

Eén hiervan is Sergio Pérez. Met nog een minuut op de klok, moet hij zich van de laatste plek zien te vechten. Hij komt als 12e over de meet, maar er zitten op dat moment nog andere coureurs achter hem die ook hun tijd verbeteren. Hierdoor zakt hij uiteindelijk naar P16 en komt hij wederom niet verder dan Q1. Uit woede slaat de Mexicaan op zijn halo.

Bij aanvang van Q2 worden de donkere wolken al dreigender en zodra de coureurs vertrekken vallen de eerste druppels uit de lucht. Toch blijft verder het droog en de baan wordt sneller en sneller. Verraderlijk blijft het nog wel, merkt ook George Russell. De Brit weet ternauwernood zijn Mercedes uit de muur te houden. “Holy moly”, klinkt hij verschrikt over de boordradio.

In tegenstelling tot Q1 heeft Verstappen nu meer moeite om zijn RB20 vooraan te krijgen. De regerend wereldkampioen perst er nog nipt een snelle ronde uit en staat aan de veilige kant van de streep. Bij Ferrari daarentegen staan de gezichten op onweer. Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz weten hun rode bolides niet in de top tien te krijgen. De laatste keer dat dit gebeurde bij Ferrari was tijdens Grand Prix van België in 2021.

Dan maken de overgebleven tien coureurs zich klaar voor het laatste deel van de kwalificatie. De verwachte regen blijft uit en de zon breekt zelfs even door. Met name Mercedes en McLaren delen de lakens uit in Q3, waarbij Russell de lijst aanvoert. Verstappen mengt zich ook in het geweld voorin en zet exact dezelfde tijd neer als Russell! Omdat de Nederlander zijn tijd later noteert, start hij de race vanaf P2. Lando Norris zet uiteindelijk de derde tijd neer.

Uitslagen