Carlos Sainz is voor Williams de gedroomde kandidaat voor het zitje volgend seizoen naast Alexander Albon. Dat heeft teambaas James Vowles bevestigd. Sainz moet na dit seizoen bij Ferrari plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Bij Williams komt een plekje vrij, omdat men afscheid neemt van Logan Sargeant die is gewogen en te licht bevonden.

“Doel nummer één is Carlos”, bevestigt Volwles tegenover Sky Sports in de aanloop naar de Grand Prix van Canada. “Hij is een coureur die races wint en vorig jaar, tegen alle verwachtingen in, Max versloeg in Singapore met een briljante rit en dat is niet de eerste keer.”

Vowles laat vervolgens een lofzang horen over de Spanjaard, die dit seizoen ook al een race won, in Melbourne. “Carlos s intelligent in hoe hij dingen benadert. Wat hij dit jaar deed in Sjanghai klinkt misschien negatief, maar dat is het niet. In de kwalificatie crashte hij namelijk, maar het is indrukwekkend als een atleet zichzelf kan resetten, terug kan gaan en dan je teamgenoot kan verslaan in die toestand. En dat deed hij daar. Zoiets laat zien hoe sterk Carlos is als coureur. Ik denk dat elk team op de grid blij zou zijn om iemand als Carlos naast zich te hebben.”

Bij Williams verlengde onlangs Albon al zijn contract met meerdere jaren.

