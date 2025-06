Williams-teambaas James Vowles onthult hoever de producenten achter F1: The Movie gingen om de film realistisch te maken. Niet alleen reed hoofdrolspeler Brad Pitt in een omgebouwde Formule 2-wagen mee tijdens een aantal raceweekenden, ook voor de sets werden kosten noch moeite gespaard. Zo kreeg het team van Williams de vraag of ze hun windtunnel beschikbaar wilde stellen voor de F1-film. Vowles pakte de kans om deel uit te maken van deze ‘belangrijke mijlpaal’ graag aan.

Nog maar een week en de veelbesproken F1: The Movie draait in de bioscoop. De meningen zijn tot nu toe erg verdeeld over de aankomende Hollywood-blockbuster. De coureurs zelf prezen echter de realistische weergave van de actie op de baan. Zo reed hoofdrolspeler Brad Pitt in een aangepaste Formule 2-wagen mee tijdens een aantal Formule 1-weekenden. Ook voor de sets werden kosten noch moeite gespaard, onthult Williams-teambaas James Vowles.

Zowel Vowles zelf als de windtunnel van het middenveldteam heeft namelijk een bijrol in de film. “Ze (de producenten achter de F1-film, red.) benaderden ons”, vertelt de Brit tegen The Times. “Ze hadden ook een filmset kunnen bouwen van wat ik begreep, maar wilden liever in de echte omgeving (van een windtunnel, red.) filmen.”

Williams liet uiteindelijk de cast en crew van de film toe, al werkte het niet echt in het voordeel van de seizoensvoorbereidingen van het team. “Het was lastig om onze programma’s te stoppen en ze binnen te laten”, vervolgt Vowles. “Er is een beperkt aantal uren dat de windtunnel ‘aan’ mag staan, dus daar kun je omheen werken. Het is storend, maar het was voor een heel belangrijk project.” Williams moest wel aan de FIA bewijzen dat ze geen competitief voordeel zouden halen uit het uitlenen van hun windtunnel aan het productieteam achter de F1-film.

Betaling

De Britse renstal bleef echter niet met lege handen achter, toen het team achter F1: The Movie weer vertrok. “Er was een betaling, maar we hebben er geen geld aan verdiend. Dat is niet het doel erachter en dat zou het ook niet zijn”, voegt Vowles eraan toe. “Ons eigen programma vier dagen uit de tunnel halen is niet het beste wat je kunt doen in een competitief jaar. Maar ik denk echt dat dit een ongelooflijk belangrijke mijlpaal is in onze geschiedenis en voor de toekomst, dus ik wilde er op de een of andere manier deel van uitmaken.”

