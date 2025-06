Voor één avondje mochten de coureurs hun racepakken inruilen voor smokings. De filmpremière van F1: The Movie vond namelijk op maandagavond op Times Square in New York plaats. Niet alle coureurs waren erbij, Max Verstappen besloot om het evenement over te slaan, maar van de aanwezige coureurs waren de meeste wel enthousiast over de nieuwste Hollywood-blockbuster.

De coureurs kregen in Monaco al de kans om de film te bekijken, en konden daardoor voorafgaand aan de voorstelling in New York hun mening geven. “De film laat verschillende kanten van de sport zien”, prijst Saubers Nico Hülkenberg de blockbuster, tegenover Formula1.com. “Heel anders dan Drive To Survive. Dit is de glamour waar de F1 op heeft zitten wachten.”

Haas-coureur Oliver Bearman looft de film voor zijn realisme. “Als je ziet hoe ze (APXGP, het fictieve F1-team in de film, red.) zichzelf hebben ingebed in de F1, denk ik niet dat er een andere sport is geweest die een film zo heeft toegelaten in hun midden”, aldus de rookie. “Ze hebben goed werk geleverd door het realistisch te maken.” Charles Leclerc was ondertussen een beetje overweldigd door het aantal fans dat op de première was afgekomen. “Geweldig om zoveel steun te zien in de Verenigde Staten”, vertelt de Ferrari-coureur. “De film is geweldig, en ik weet zeker dat hierdoor nog meer mensen de wereld van de F1 zullen ontdekken.”

Brad Pitt

Ook Yuki Tsunoda was van de partij in New York. De Japanner vindt de film zelf ‘cool’, maar zet toch ook een kleine kanttekening bij zijn eigen scènes. “Helaas werd ik in mijn meeste scènes ingehaald door Brad Pitt. Maar je kan gewoon de snelheid van de F1 voelen, alsof je zelf een coureur bent.” Voor Lando Norris, die na zijn aanvaring met teamgenoot Oscar Piastri in Canada misschien wel toe was aan een avondje uit, is zijn deelname aan de film geen reden om een carrièreswitch te maken. “Een ding weet ik zeker: ik ben geen acteur en dat zal ik ook nooit worden.”

Terwijl Alexander Albon aan het aanwezige publiek verklapt dat er ook een paar ‘Easter eggs’ inzitten voor de echte F1-fans, was teamgenoot Carlos Sainz vooral onder de indruk van hoofdrolspeler Brad Pitt. De acteur was de afgelopen seizoenen een paar keer aanwezig tijdens Formule 1-weekenden om scènes op te nemen. “Het voelde raar om een over de grid te lopen naast Brad”, aldus de Spanjaard. “Ik dacht: ‘Wat doe jij hier?’. Daarna dacht ik ook: ‘Wat doe ik eigenlijk hier?’, want ik liep naast een echte filmster.”

