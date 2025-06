Max Verstappen laat de wereldpremière van de bioscoopfilm ‘F1 The Movie’, aanstaande maandag in New York, aan zich voorbij gaan. Alle F1-coureurs zijn uitgenodigd, maar de viervoudig wereldkampioen behoort tot degenen die andere prioriteiten stellen. “Ik ga lekker naar huis, naar mijn dochtertje”, vertelt Verstappen in Montreal, in de aanloop naar de GP van Canada.

Zijn naam prijkt wel op de aftiteling van ‘F1 The Movie’ en Max Verstappen is tijdens de film ook enkele malen prominent in beeld, maar de coureur zelf gelooft het allemaal wel. Verstappen gaf eerder al eens in z’n algemeenheid geen groot liefhebber van racefilms te zijn.

“Of ik die film op een later moment nog wel een keer ga kijken? Misschien wel ja. Als het zo uitkomt of als iemand anders hem een keer wilt zien, dan vind ik het prima. En misschien word ik dan wel positief verrast. Ik hoop ook oprecht dat het een goede en succesvolle film is en dat het een positieve uitwerking heeft op de Formule 1. Je moet me alleen niet gaan dwingen om ergens naartoe te gaan, want dat is natuurlijk niet helemaal hoe het moet”, aldus Verstappen.

In ‘F1 The Movie’ speelt Brad Pitt (61) de hoofdrol als Sonny Hayes, een veteraan die na een lange afwezigheid terugkeert in de Formule 1. Als Max Verstappen de vraag krijgt of hij zichzelf op zijn 61e nog een Formule 1-race ziet winnen, moet hij lachen. Dan: “Nee, op mijn 61e ben ik echt niet bezig met Formule 1. Wie weet ben ik dan al opa.”

