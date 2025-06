Twee jaar na de eerste opnames voor ‘F1 The Movie’ op Silverstone werden de internationale media in Montreal uitgenodigd voor de officiële preview van de film met Brad Pitt in de hoofdrol. Om heel eerlijk te zijn: het werd een zware beproeving.

In een prachtige zaal van Cinéma Banque Scotia in hartje Montreal werden de genodigden donderdagavond hartelijk welkom geheten, compleet met popcorn en frisdrank. Het voelde als een prima aftrap voor een avondje uit met collega’s. Voor de start van de film werden de vertegenwoordigers van de media door regisseur Joseph Kosinksi en producent Jerry Bruckheimer eerst nog even vriendelijk bedankt voor hun medewerking bij opnames in de paddocks tijdens verschillende raceweekends in de achterliggende maanden. Graag gedaan, zeggen we dan.

En toen begon de film. Het moet gezegd, ‘F1 The Movie’ bevat prachtige racebeelden. Maar het verhaal is flinter- flinterdun, over een veteraan (Pitt) die na lange afwezigheid terugkeert in de Formule 1. De F1-fans zullen de film waarschijnlijk ongeloofwaardig vinden, de mensen die niets met Formule 1 hebben zullen waarschijnlijk vastlopen bij scenes over bandencompounds en racestrategieën.

Op de inhoud van de film rust zowaar een officieel embargo tot komende dinsdag, maar laten we het erop houden dat niemand van de bezoekers in de zaal op het puntje van de stoel zat. Integendeel, zelfs. Het tijdsverschil met Europa liet zich een dag na aankomst in Canada voelen bij de meesten. Het werd voor menigeen een gevecht tegen de slaap. Bij mijn Belgische buurman in de zaal gingen de luiken halverwege de film al dicht. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ook ik het einde niet haalde. Het zegt misschien niet alles over de film, maar wel iets.

Overigens, volgens speculaties in de paddock had FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem destijds geëist dat hij in de film te zien zou zijn, alvorens hij zijn zegen uitsprak en alle medewerking toezegde. Ik heb hem donderdagavond gemist, maar dat kan dus ook aan mij liggen…

