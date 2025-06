F1 Takes Over New York! Daags na de GP Canada vlogen meerdere coureurs naar de Amerikaanse stad voor de filmpremière van F1: The Movie. Onder meer Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Yuki Tsunoda en producer van de Hollywoodfilm Lewis Hamilton waren afgelopen maandagavond bij het festijn aanwezig. De coureurs werden met een speciaal vliegtuig opgehaald in Montréal, dus de voorpret begon al vroeg.

F1: The Movie gaat over voormalig F1-coureur Sonny Hayes, gespeeld door Brad Pitt, die terugkeert in de koningsklasse als teamgenoot van rookie Joshua Pearce (Damson Idris) namens het fictieve APXGP-team. Uiteraard waren de sterren van de film ook aanwezig. De première vond plaats op Times Square, middenin de stad New York City. Er stonden voor de speciale gelegenheid ook meerdere F1-bolides op het beroemde plein geparkeerd.

Verstappen afwezig

De coureurs kregen eerder in Monaco al de kans om de film zelf te bekijken, maar dat weerhield het merendeel van de grid er niet van om ook naar The Big Apple af te reizen. Opvallende afwezigen waren onder meer Max Verstappen, Oscar Piastri en Fernando Alonso.

Bekijk de leukste beelden van de première hieronder:

De coureurs werden na de GP Canada met een speciaal vliegtuig opgehaald om naar de filmpremière in New York te gaan (Getty Images)

Onder meer Lando Norris en Franco Colapinto besloten om mee te gaan naar The Big Apple (Getty Images)

De Formule 1-bolides werden voor de filmpremière even een avondje op Times Square geparkeerd (Getty Images)

George Russell en Toto Wolff arriveren op de rode loper in hartje New York (Getty Images)

Ook Ferrari is aanwezig. Charles Leclerc en teambaas Frédéric Vasseur poseren op de grijze loper (Getty Images)

Hoewel Max Verstappen niet van de partij was, stonden zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en teambaas Christian Horner, samen met vrouw Geri Horner, wel op de grijze loper (Getty Images)

Williams-coureur Alexander Albon en vriendin en professioneel golfer Lily Muni poseren tussen de F1-auto’s op Times Square (Getty Images)

Albon was niet de enige aanwezige Williams-coureur, Carlos Sainz stond in New York ook op de grijze loper (Getty Images)

Uiteraard was Lewis Hamilton, als producent van de film, ook aanwezig. De zevenvoudig wereldkampioen poseert samen met sterren Brad Pitt en Damson Idris (Getty Images)

Er was natuurlijk ook nog even een fotomomentje met alle in New York aanwezige coureurs. De groep poseert na de première op het Rockefeller Center (Getty Images)

Op datzelfde Rockefeller Center wordt voor de gelegenheid nog het F1-logo geprojecteerd (Getty Images)

