Binnenkort draait de langverwachte film F1 in de Nederlandse bioscopen. Het project – een samenwerking tussen de producenten van Top Gun: Maverick, techgigant Apple en coureur Lewis Hamilton – belooft een waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de koningsklasse van de autosport. FORMULE1.NL kreeg de kans om de film al een week vóór release te bekijken. Zonder het verhaal voortijdig te verklappen, kunnen we melden dat F1 visueel indrukwekkend is, al zullen echte racefans zich verbijten bij het zien van de vele clichés.

De synopsis van F1 is inmiddels algemeen bekend – Hollywoodster Brad Pitt vertolkt Sonny Hayes, een Formule 1-veteraan die een tweede kans krijgt bij APX GP, een worstelend team uit de achterhoede. Daar neemt hij het op tegen de veelbelovende rookie Joshua Pearce, gespeeld door Damson Idris. Het vele trailer-materiaal dat de film de afgelopen weken promootte, heeft deze details enigszins verklapt. Daarnaast werd een groot deel van de scènes tijdens echte raceweekenden opgenomen. Wie het nieuws rond de film een beetje heeft gevolgd, weet dan ook precies wanneer je overwinningen – of juist crashes – kunt verwachten.

Toch werkt het ook in het voordeel van de film dat er echte racebeelden zijn gemaakt – Pitt en Idris reden tijdens verschillende sessies in aangepaste Formule 2-wagens. De actie op de baan is een genot om naar te kijken; de spanning en snelheid van de Formule 1 zijn voelbaar. Regisseur Joseph Kosinski, die al werd geprezen om zijn opnames van gevechtsvliegtuigen in Top Gun: Maverick, levert met F1 opnieuw een technisch hoogstandje af.

Voor wie is F1?

Waar de mise-en-scène indrukwekkend is, laat het plot helaas te wensen over. Doorgewinterde racefans waren al meermaals gewaarschuwd dat F1 bovenal een Hollywoodfilm is, maar dat het toch al ongeloofwaardige verhaal zóveel clichés bevat, blijft teleurstellend. In een handvol Grands Prix komen gigantische crashes, lachwekkende strategieën en onwaarschijnlijke zeges voorbij. Is F1 voor de doorsnee bioscoopganger dan gewoon een ouderwetse actiefilm om gedachteloos je popcorn bij weg te eten? Daar valt over te twisten. Mogelijk bijt de Formule 1-leek zich juist stuk op de vele teamvergaderingen en het eindeloze geneuzel over bandenstrategieën.

FOTOSERIE: Coureurs schitteren op de rode loper voor première F1: The Movie in New York

Om nog maar te zwijgen van het bij vlagen houterige acteerwerk van Brad Pitt. Wat dat betreft is F1 absoluut niet zijn beste werk. Zijn tegenspeelster Kerry Condon is wel een geloofwaardige technisch directeur – hetzelfde kan helaas niet worden gezegd van de upgrades die ze levert aan APX GP. Ook Damson Idris levert een overtuigende bijdrage, maar het is Oscarwinnaar Javier Bardem die de show steelt. De Spanjaard schittert als de excentrieke teameigenaar en ex-coureur Rubén Cervantes.

Liberty Media zal ongetwijfeld verheugd zijn over deze Hollywood-uiting. F1 is in de eerste plaats een krachtig uithangbord voor de sport en zal ongetwijfeld een nieuwe aanwas van fans aantrekken, al is het maar voor één raceweekend. Fans die bij het kopen van merchandise en via samenwerkingen met bijvoorbeeld Disney en LEGO naar hartenlust hun geld kunnen uitgeven aan de koningsklasse. Missie geslaagd.

F1 draait vanaf 25 juni in de bioscoop

