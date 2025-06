Voormalig teambaas Günther Steiner ziet hoe Frédéric Vasseur langzaam maar zeker de volgende zondebok wordt binnen Ferrari. De Italiaanse renstal presteert in 2025 tot nu toe nog niet zoals verwacht, waardoor de Franse teambaas steeds meer onder druk komt te staan. Steiner verbaast het echter niet: ‘Als je in drie jaar geen titel wint bij Ferrari, voeren ze de druk op.’

De verwachtingen voor het huidige seizoen waren hoog voor Ferrari. De Italiaanse renstal was tot en met het einde van 2024 in een titelstrijd verwikkeld met McLaren en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stapte naar het team over. Ferrari heeft tot nu toe, met slechts drie podiumplaatsen tijdens hoofdraces voor Charles Leclerc, de verwachtingen echter nog niet waar kunnen maken. De druk is daarom toegenomen voor teambaas Frédéric Vasseur, die naar verluidt nog tot en met de GP Groot-Brittannië de tijd heeft om het tij te keren.

Voormalig teambaas Günther Steiner ziet de bui al hangen voor Vasseur. “Als we naar de geschiedenis kijken, dan denk ik dat we wel kunnen stellen dat hij de volgende zondebok wordt”, vertelt de Italiaan in de Red Flags-podcast. “Hij staat zeker onder druk. Het is Ferrari. Als je in drie jaar niet wint, voeren ze de druk op”.

LEES OOK: Italiaanse journalistenvakbond reageert op kritiek Vasseur: ‘Hoeven Ferrari niet te steunen’

Verschillende Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, suggereerden dat Ferrari Vasseur mogelijk zelfs wil vervangen. “Ik weet niet hoe serieus het is dat ze van hem af willen”, vervolgt Steiner. “Daar heb ik geen idee van. Maar toen dit over Fred werd geschreven, stonden ze nog tweede in het wereldkampioenschap”. Mercedes haalde Ferrari in het constructeurskampioenschap in na de overwinning en derde plaats in Canada voor respectievelijk George Russell en Andrea Kimi Antonelli. “Het is niet perfect, want perfect is nummer één. Dat weet ik. Maar het is ook niet echt slecht.”

Bijval van Vowles en Komatsu

Vasseur krijgt niet alleen bijval van Steiner, maar ook van Williams-teambaas James Vowles. “Ik ken Fred al twintig jaar, en hij is een hele goede leider”, vertelde de Brit in Montréal. Huidige Haas-teambaas Ayao Komatsu is het met zijn Britse collega eens, en denkt dat de exit-geruchten over Vasseur maar om één reden de wereld zijn in geslingerd. “Mensen houden ervan om het over zulke geruchten te hebben, wanneer er niet veel ander nieuws is om over te schrijven.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.