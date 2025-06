De Italiaanse vakbond voor journalisten, UIGA, heeft gereageerd op de harde uitspraken van Ferrari-teambaas Fred Vasseur over de recente ophef rond zijn positie bij het team. Vasseur uitte tijdens het raceweekend in Canada stevige kritiek op de Italiaanse media, die suggereerden dat Ferrari hem mogelijk wil vervangen na een tegenvallende seizoensstart. Volgens de UIGA moeten media naar waarheid berichten, maar zijn ze niet verplicht om Ferrari onvoorwaardelijk te steunen.

De exitgeruchten volgden op de hoge verwachtingen die er voor Ferrari waren richting het seizoen 2025. Het team beschikte eind vorig jaar over een veelbelovende bolide en kon dit seizoen eindelijk rekenen op zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Toch bleven de resultaten uit. Charles Leclerc pakte in de afgelopen tien Grands Prix slechts twee podiumplaatsen namens de Scuderia, dat voorlopig blijft steken op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Het team zit duidelijk niet op het niveau van concurrenten als Mercedes en McLaren.

Daarom kwam de positie van Fred Vasseur ter discussie te staan. Italiaanse media meldden dat de bedrijfstop in Maranello hem tot de GP van Groot-Brittannië zou hebben gegeven om het tij te keren. Vasseur riskeerde dat zijn contract na 2025 niet verlengd zou worden. De Fransman verdedigde zich en noemde dergelijke berichtgeving ‘respectloos’ en waarschuwde dat dergelijke geruchten schadelijk zijn voor het team. Hij maakte bovendien een duidelijk onderscheid tussen professionele journalistiek en sensatiebeluste ‘clickbait’.

‘Hoeven Ferrari niet te steunen’

De UIGA heeft nu een eigen verklaring naar buiten gebracht, waarin ze enerzijds het belang van persvrijheid onderstreept, maar anderzijds ook het belang van zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid in sportjournalistiek benadrukt. “Een bekende teambaas van een Italiaans team heeft zijn bezorgdheid geuit over de verspreiding van onbevestigde berichten die mogelijk schadelijk zijn”, aldus de UIGA, doelend op Vasseur en Ferrari.

LEES OOK: Italiaanse politicus tipt nieuwe Ferrari-teambaas: ‘Geef Flavio Briatore een kans’

“Het is niet de taak van journalisten om een team te steunen, maar om eerlijk verslag te doen van wat er gebeurt”, vervolgt het statement. “Journalistiek moet gebaseerd zijn op integriteit, feitencontrole en bewustzijn van de context waarin zij opereert.” De vakbond erkent dat foutieve of ongeverifieerde berichtgeving inderdaad schade kan veroorzaken binnen een team, zeker wanneer het gaat om posities aan de top of bij belangrijke technische medewerkers.

Toch maakt de bond ook een principieel punt: “Geen enkele vorm van druk, direct of indirect, mag of kan de persvrijheid inperken. Maar die vrijheid wordt des te waardevoller wanneer zij gepaard gaat met volledige verantwoordelijkheid.” De verklaring besluit met een oproep aan de journalistieke gemeenschap om de balans te blijven zoeken tussen het recht om te informeren en het respect voor personen: “In een mediaseizoen waarin snelheid en spektakel vaak belangrijker lijken dan kwaliteit, moeten we de waarde van nuchtere, nauwkeurige en onafhankelijke berichtgeving blijven verdedigen.”

