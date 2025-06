In aanloop naar de Canadese GP laaiden in de Italiaanse media geruchten op over een mogelijk vertrek van Ferrari-teambaas Fred Vasseur. De bedrijfstop in Maranello zou haar geduld verliezen met de Fransman, die in 2023 werd aangesteld als Formule 1-chef. De afgelopen maanden maakte Ferrari immers een verslagen indruk. Een Italiaanse politicus heeft inmiddels al een vervanger op het oog – Alpine-topman Flavio Briatore zou volgens hem een kans moeten krijgen bij Ferrari.

De geruchten over het mogelijke vertrek van Fred Vasseur begonnen na speculaties dat Red Bull-teambaas Christian Horner de interesse van Ferrari zou hebben gewekt. Het team ontkende die berichten stellig, maar de toekomst van Vasseur kwam daarmee wel ter discussie te staan. De gerenommeerde sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde zelfs dat Vasseur nog maar drie Grands Prix de tijd zou krijgen om het vertrouwen van Ferrari te herwinnen — en dat was nog vóór het raceweekend in Montréal.

Flavio Briatore

Hoe diep Ferrari geworteld is in de Italiaanse cultuur, werd deze week opnieuw duidelijk. Zelfs de nationale politiek mengt zich inmiddels in het debat rond het raceteam. Ignazio La Russa, voorzitter van de Italiaanse Senaat, gaf zijn visie op de ideale teambaas en droeg Flavio Briatore aan als de mogelijke redder van Ferrari. “Flavio is een goede vriend van me”, zei La Russa in gesprek met La Politica nel Pallone. “Het maakt niet uit waar hij zijn tanden in zet, hij doet het altijd goed.”

“Ik denk echter niet dat zelfs een geweldige teambaas als Flavio Briatore op dit moment voldoende zou zijn om Ferrari er weer bovenop te helpen”, vervolgde hij. “Ik geloof — al heb ik weinig verstand van techniek, in tegenstelling tot mijn zoon — dat er meer nodig is dan alleen een nieuwe teambaas.” Toch is La Russa ervan overtuigd dat Flavio Briatore een waardevolle rol kan spelen bij Ferrari. “Hij kan het team niet alleen laten groeien, maar hij weet ook dingen voor elkaar te krijgen”, benadrukte hij.

