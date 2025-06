Guanyu Zhou heeft donderdag zijn debuut gemaakt in een Formule 1-auto van Ferrari. De Chinese coureur, die sinds het begin van het seizoen test- en reservecoureur is bij de Scuderia, had tot nu toe nog niet de kans gekregen daadwerkelijk in de cockpit plaats te nemen; hij werkte vooral in de simulator om de SF-25 verder te ontwikkelen. Op het testcircuit van Fiorano testte hij de regenbanden voor het komende Formule 1-seizoen.

De 26-jarige Guanyu Zhou kwam donderdagochtend al vroeg in actie. Omdat het een officiële Pirelli-test betrof, mocht hij rijden in de SF-25, de huidige bolide van Ferrari. Normaal gesproken mogen teams alleen testen met oudere modellen, tijdens zogenoemde TPC-dagen (Testing of Previous Cars). Voor deze gelegenheid monteerde Pirelli speciale regenbanden onder de auto, terwijl Ferrari de afstelling gebruikte om de aerodynamische belasting van 2026 te simuleren.

LEES OOK: Vasseur kraakt Italiaanse media na speculaties over toekomst: ‘Volkomen respectloos’

Het asfalt werd ’s ochtends kunstmatig nat gemaakt, zodat Zhou kon testen met zowel volledige regenbanden als intermediate-prototypes. Voordat hij aan de runs op regenbanden begon, reed hij eerst een installatierondje op slicks. Vrijdag draagt de Chinese coureur het stokje over aan vaste rijder Charles Leclerc, die eveneens de nieuwe regenbanden zal uitproberen.

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.