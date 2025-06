Na negen Grands Prix ontbreekt het Ferrari aan competitiviteit. Toegegeven, het team staat tweede in het constructeurskampioenschap, maar coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden ook regelmatig geklopt door McLaren, Red Bull en Mercedes. Zodoende gaan er geruchten dat teambaas Fred Vasseur moet vrezen voor zijn toekomst binnen het team. Lewis Hamilton, die zijn contract bij de Scuderia mede aan Vasseur te danken heeft, spreekt zijn steun uit voor de Fransman.

Donderdag meldde de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport dat Vasseur nog drie Grands Prix de tijd krijgt om te bewijzen dat hij geschikt is voor de rol van teambaas. Zijn huidige contract loopt aan het eind van het jaar af, en de Ferrari-top zou vooralsnog niet overtuigd zijn van een verlenging. De afgelopen weken maakte Vasseur een wat onverschillige indruk, ook wanneer de prestaties van Ferrari tegenvielen. Hij bagatelliseerde bijvoorbeeld de achterstand op teams als McLaren, maar gaf niet de indruk dat de problemen snel verholpen zouden worden.

Tijdens een persconferentie van de FIA werd Lewis Hamilton geconfronteerd met de geruchten over een mogelijk vertrek van Vasseur. “Dat is absoluut niet leuk om te horen”, reageerde de Engelsman. “Ik werk graag met Fred (Vasseur, red.) Hij is bovendien de reden dat ik bij dit team mag rijden, en daar ben ik hem erg dankbaar voor.” Hamilton en Vasseur werkten in het verleden al samen in de opstapklassen. Vasseur werd in 2023 aangesteld als teambaas van Ferrari en speelde een sleutelrol in het aantrekken van Hamilton.

‘Nul twijfels over mijn ambities’

“We werken goed samen”, bevestigde de 40-jarige coureur nogmaals, “en achter de schermen gebeurt er ontzettend veel. Maar ik wil wel dat Fred bij dit team blijft. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons naar de top kan brengen. Natuurlijk staat er druk op ons – we willen allemaal winnen – maar dat kost nu eenmaal tijd. Zeker wanneer je nieuw personeel en nieuwe coureurs moet integreren. Nogmaals, ik ben hier om te winnen met Fred Vasseur. Ik sta volledig achter hem.”

Door zijn tegenvallende seizoensstart doen ook geruchten de ronde dat Hamilton mogelijk aan een vervroegd pensioen denkt. Nu hij zich bovendien steeds meer bezighoudt met filmproductie en modeontwerp, rijst de vraag hoe lang hij nog in de Formule 1 zal blijven. “Ik ben pas net begonnen bij dit team”, verklaarde Hamilton fel. “Bovendien ben ik hier echt voor de lange termijn. Ik heb nul twijfels over wat ik met dit team wil bereiken.”

